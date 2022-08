AMLO es como el falso profeta bíblico: critica Lilly Téllez estrategia de seguridad de Morena

México.- La senadora por el PAN, Lilly Téllez, criticó la estrategia de pacificación de Morena, señalando a Andrés Manuel López Obrador como un “falso profeta”, luego de una de las semanas más violentas en México, donde se registraron enfrentamientos y quema de carros en al menos 5 estados.

A través de su cuenta de Twitter, Lilly Téllez aseguró que la violencia en México aumentó durante la actual administración, en vez de haber sido disminuida, asignando el resultado a la fallida estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” de AMLO.

Asimismo, la senadora por Sonora catalogó al presidente Andrés Manuel como el falso profeta bíblico, debido a sus pobres resultados en materia de seguridad.

“El terror es el resultado de la estrategia de pacificación de morena. La violencia no alcanzó un punto de inflexión, sino un punto de aceleración y expansión mortal. AMLO es como el falso profeta bíblico, y con la verdad y el bien derribaremos su poder para lograr la paz”, destacó la exsenadora morenista en redes sociales.

Violencia en México

Al menos 19 unidades de transporte público y tráileres fueron incendiados la noche del viernes en los cinco Municipios de Baja California por hombres armados, algunos de ellos detenidos, informó la Gobernadora Marina Ávila.

La Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, envió un mensaje al crimen organizado, pidió que "cobren facturas" a quienes les deben, no a los ciudadanos.

"No vamos a permitir que un solo tijuanense paguen las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas, el día de hoy le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos que Tijuana permanecerá en activo cuidando a los ciudadanos".

"Les pedimos que les cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias no a los ciudadanos que trabajan, saldrán los 3 mil efectivos de la Guardia Nacional", agregó.

Los hechos iniciaron alrededor de las 18:00 horas en Tecate, y le siguieron Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada, algunos eventos fueron de manera simultánea, y otros eventos se registraron hasta antes de las 20:00 horas.

Se tiene el conteo de 10 eventos en Tijuana, dos en Tecate, tres en Playas de Rosarito, tres en Ensenada y uno en Mexicali.