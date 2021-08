Actas por quemas de soca en el municipio de Angostura son menor que el año anterior

Angostura, Sinaloa.- Un problema alarmante e imparable en el municipio de Angostura se ha vuelto la quema de soca, a pesar de las sanciones y sobre todo daños que esta mala práctica puede traer, y a siete meses transcurridos del presente año esta situación no mostró tantos registros como el año anterior, a decir de las distintas corporaciones que tratan el tema y de lo cual dieron a conocer.

Respecto a las autoridades policiacas, en voz de Felizardo Urías López, juez del Tribunal de Barandilla del municipio costero, dio a conocer que tienen registradas 20 quemas de soca, “entre muchas de ellas nos señalan a quiénes se les hace el acta de entrevista, de quiénes son los dueños y productores. Hemos estado trabajando con ellos y nos han estado manifestando que no son quienes queman y algunos productores que no son los usuarios ni dueños de terrenos, ya sea pequeña propiedad o ejidal, nos manifiestan que ellos no están trabajando la tierra sin tener porqué quemar la soca”, explicó.

Asimismo, argumentó que la quema de soca está penalizada en el Código Penal del artículo 372, donde se resalta de a quien dolosamente lo realice, y se le impondrá una pena de 1 a 7 años en prisión y una multa de 500 a 3 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, cifra que va arriba de los 3 mil pesos.

“El área correspondiente va a tener que tomar cartas en el asunto y se está trabajando con ello para efecto de que se tengan que poner las denuncias ante la Fiscalía correspondiente por quienes tengan personalidad del Ayuntamiento en contra de quien resulte responsable por esos daños que se están ocasionando al medio ambiente. La verdad la gente sí se ha detenido en comparación con periodos pasados, pero debe de erradicarse por completo”, exclamó.

Por otro lado, el comandante de Bomberos, José Humberto Romo Valenzuela, reconoció que el número de quemas sí ha bajado, donde cuenta con un aproximado de más de 15, tomando en cuenta que no todas las quemas son atendidas, solamente en la que se implique riesgo.

Romo Valenzuela externó que esta situación implica diversa situación, tal es el caso como desgaste en personal de maquinarias, combustible y más, de lo que afortunadamente últimamente casi no se está atendiendo por las lluvias, que han llegado a ser un gran respiro para todos.

