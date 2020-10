Acuerdan gestionar mejoras al presupuesto 2021 para el sector agrícola en Sinaloa

Sinaloa.- En búsqueda de sumar esfuerzos para gestionar mejoras en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se realizó un diálogo entre legisladores federales, locales, y representantes del sector agrícola de Sinaloa.

Faustino Hernández, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa pidió a los diputados de todos los partidos sumarse al esfuerzo de gestión para mejorar el PEF para el campo, ya que a su parecer este no da respuesta a las necesidades del campo sinaloense y mexicano, compuesto por productores que generan empleos e impuestos, mismos que no regresan al sector primario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hernández Álvarez aseguró que, de no obtener una respuesta favorable, las organizaciones agrícolas se verán en la necesidad de volver a la Ciudad de México, pues lo que se pide es que los representantes en el Congreso de la Unión demuestren su compromiso con Sinaloa y para el campo que necesita de su apoyo.

"Si no construimos desde ahorita y si no nos ayudan ustedes que tienen voz y voto en la cámara, en el Congreso de la Unión, nosotros haremos acciones. Y cuando digo vamos a accionar, vamos a hacer lo que nos digan los productores. No es amenaza, es justicia lo que queremos para el campo de México” reiteró el también legislador local.