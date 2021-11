Acuicultores del municipio de Angostura se preparan con el vacío sanitario

Angostura, Sinaloa.- Al acercarse el mes de diciembre en que los acuicultores del municipio de Angostura deben trabajar en el vacío sanitario y que con ello en que los estanques de las granjas no cuenten con agua, es como a decir del presidente de la Junta Local de Sanidad Acuícola, César Cuadras ya andan en las labores correspondientes para realizarlo y que las prisas no ganen. Ante lo anterior dio a conocer que esto es con el firme objetivo para que se seque la tierra de las granjas y no se prolifere bacterias que pueden llegar a ser un dolor de cabeza. “Ahorita en cuanto nosotros terminamos de cosechar, esperamos a que se seque los estanques y empezamos a hacer los trabajos de voltear la tierra”, explicó.

Argumento que esta actividad antes mencionada normalmente cuando se levanta el vacío sanitario es cuando nuevamente comienzan a rehabilitar las granjas e iniciar con los preparativos y empezar a llenar. “Se cuenta con algunos acuicultores que deciden esperar a que pase un poco el frío, pero la mayoría empezamos a mediados de febrero y ya sembramos el primer ciclo”, resaltó.

Cabe mencionar que así como se menciona anteriormente que el vacío sanitario se lleva a cabo para evitar la proliferación de bacterias va de la mano también al fin de disminuir el riesgo de presentarse enfermedades en el camarón, estrategia que no es el primer año que se implementa ante los buenos resultados que han estado obteniendo y en buscar de continuar de la misma manera es que se sigue realizando los trabajos.

Por otro lado el presidente de la Junta Local de Sanidad Acuícola del municipio de Angostura, César Cuadras, argumento que ante la situación de la pandemia, la actividad del camarón se ha visto un poco golpeada en cuanto a su precio pero conforme ya se ha ido avanzando poco a poco han logrado salir adelante e ir mejorando la cuestión del precio del producto del camarón el cual les es muy redituable y lo trabajan año con año con todos los cuidados correspondientes para evitar enfermedades en el crustáceo.

Anteriormente el líder de los acuicultores esposo que ya se encontraban por culminar buenas cosechas en las granjas acuícolas del municipio costero con un avance de un 85 por ciento contando así con muy buenas expectativas al respecto debido a que afortunadamente cuentan con una buena temporada este año y pese a que se tuvo un poco lento el crecimiento en el primer ciclo del camarón hoy en la actualidad la lluvia les llegó a beneficiar enormemente lo que mejoró su crecimiento.