Acusan malos manejos en Módulo de Riego Petatlá en Guasave, Sinaloa

Arnoldo Armenta Morales es el segundo en levantar la mano para ocupar la dirigencia del Módulo Petatlán una vez que se realicen las elecciones pertinentes.

Señaló que hay varias irregularidades que busca erradicar, por lo que en el mes de octubre que se abra la convocatoria realizará el registro de su planilla.

Interés

Arnoldo Armenta Morales señaló que pese a que la convocatoria saldrá en el mes de octubre, y a que las elecciones serían en marzo del año entrante, la decisión de participar fue tomada hace tiempo.

“Después de haber consensuado a muchos amigos comisariados y líderes de nuestro módulo, tomamos la decisión de participar porque somos productores, ejidatarios y pequeños propietarios.”

Aseguró que el interés de participar es para hacer las cosas bien, como se deberían de hacer y beneficiar a los usuarios.

“Nosotros ya tenemos bien definido lo que queremos. Nosotros vamos pura gente que nunca ha participado, no queremos en nuestra planilla a gente que ya haya pasado por aquí, porque el sentir de los usuarios es ese, no queremos gente que ya haya estado en el módulo, porque a qué vienen... Queremos hacer las cosas bien, como son y hacer lo que debe hacerse.”

Adelantó que con él se encuentra el licenciado Roberto Camacho como aspirante a tesorero, y que ya están por definir bien la planilla completa.

Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a irse por unidad, Armenta Morales respondió enfático que no.

“Mis ideas son muy diferentes de los otros y la muestra es que hay personas queriendo repetir cuando no han hecho algo extraordinario como para regresar, sino que dejas mucho que decir y te vuelves a meter, pues cuáles son las intenciones.”

Señalamientos

Armenta Morales indicó que se tienen dudas en cuanto al manejo del recurso para limpieza y mantenimiento de drenes y canales.

“Nosotros lo que estamos viendo y creo que también todos los usuarios, es que no se está haciendo lo que se debe y creo que hay que decirlo, no es que vengamos a echarle leña a nadie, pero estamos viendo que no se están aplicando los recursos, a mi juicio, como debe ser, porque estamos hablando de 16 millones de pesos aproximadamente para dar mantenimiento a drenes, caminos y canales y es algo que no se está haciendo, cuando menos en la región que a mí corresponde.”

Además señaló que en la temporada pasada tuvieron que ‘arreglárselas’ por su parte en cuanto al agua para los riegos.

“Por otra parte voy a platicar lo que a mí me ha estado sucediendo. La temporada pasada el agua no alcanzó y tuvimos que bombear nosotros por nuestros propios medios para 70 hectáreas, para el segundo auxilio para adelante nosotros nos tuvimos que arreglar, porque se perdieron canaleros, jefes de canaleros y aprovecharon lo de la pandemia para no atendernos. Nos dejaron solos.”

El aspirante aclaró que estas situaciones vienen desde las otras administraciones y que al menos en su zona siempre se ha tenido abandono.

“Hemos estado abandonados nosotros en la cuestión de drenes. Por ejemplo hablamos de un dren que está a un costado de León Fonseca, ese dren no se ha tocado por años, uno que parte de ahí mismo tampoco. Nos vamos a El Zopilote, al dren Gálvez, el año pasado nosotros tuvimos afectaciones en chiles y no fue suficiente el dren y nadie responde por uno, y es como consecuencia de que no hay mantenimiento.”