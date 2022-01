Advierten una caída en la producción agrícola de Sinaloa

Sinaloa.- Una caída de la producción agrícola en Sinaloa estima la Asociación de agricultores del Río Culiacán (AARC) consecuencia del aumento en el precio de los insumos agrícolas que se tiene durante la temporada otoño-invierno, esto pues para aligerar los gastos, los productores están reduciendo el uso de fertilizantes dijo el presidente Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros.

Explicó que, a pesar de que no se ha confirmado la reducción de hectáreas sembradas por el alto precio de los insumos, hay seguridad de que bajará la productividad de las tierras en el ciclo agrícola en curso, esto pues la planta se alimenta principalmente de nitrógeno que le aporta el fertilizante y al estar recibiendo menos de la cantidad necesaria, las plantas estarán produciendo menos, sin importar el buen clima, disponibilidad de agua y la buena tierra que caracteriza a Sinaloa.

Especificó la disminución de producción de alimentos por falta de fertilizantes, tanto por el alto precio como por el desabasto del mismo tendrá impacto negativo eminente, lo que se requiere sea regulado.

"Además del precio estratosférico que se está pagando por el amoniaco, se batalla para conseguirlo, no siempre se consigue porque está escaso y demás", expuso Enrique Rodarte.

En cuanto a la escasez de productos, el presidente de la AARC celebró el manifiesto que se mostró en la consulta ciudadana en donde se demostró que las personas están a favor de la planta de amoniaco en Topolobampo, sobre todo el sector agrícola que es la principal actividad económica en el estado lo que podría generar en un futuro poder acceder al fertilizantes sin complicación.

"Nos urge, tener disponibilidad primero del amoniaco, de la fuste de nitrógeno y sobre todo, buscar tenerla más barata, pero primero, lo más caro es lo que no se tiene y lo hemos dicho muchas veces, amoniaco ahorita no tenemos y por eso está tan caro, no hay", reiteró.