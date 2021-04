Advierten venta y distribución de miel adulterada en Sinaloa

Sinaloa.- El 70 por ciento del producto que es vendido como supuesta miel de abeja en la entidad, trata solamente de jarabe o es adulterada, advirtió Jorge Osuna Mendivil, representante de apicultores de Sinaloa.

Explicó que por falta de regulación y la no certificación de productos, es común encontrar la venta de producto que se vende como supuesta miel, la cual no cuenta con el etiquetado requerido, y misma que casi siempre trata de miel mezclada con alta fructosa, miel adulterada y jarabe con sabor y olor a miel, la cual también es llamada miel comercial.

Osuna Mendivil expuso, que el problema no es solamente de quienes venden mieles informalmente, sino que es en ocasiones es hasta mediante empresas, que se distribuyen en el estado desde Guadalajara o Tijuana, que son jarabes de alta fructosa que no tienen nada de miel.

De acuerdo al apicultor, el estado tiene la necesidad de que se le ponga mayor atención por parte de las autoridades, además que se publique en el diario oficial, la ley apícola que fue aprobada en el Congreso del Estado.

Además, Jorge Osuna agregó que uno de los conflictos a los que se expone el consumidor, es a la gran cantidad de productos que se venden y no cuenta con etiquetado, lo que no especifica los contenidos, procedencia y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no puede intervenir.

“El 70 por ciento de lo que se comercializa en Sinaloa es jarabe, no es miel y se comercializa como miel, aunque la ley contempla sanciones para esto, la ley estatal y la ley federal, ojalá y vayamos a un etiquetado o por lo menos que cada quien etiquete su miel para poder rastrear de donde viene, que contiene”, expresó.

Asimismo, lamentó que sean solamente aproximadamente cuatro productores en todo el estado a quienes se les analiza y certifica la miel, y el resto que vende miel sin certificación, entrega producto con contaminantes que podrían ocasionar cáncer, leucemia y problemas gastrointestinales de los consumidores.