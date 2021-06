Afirman que la Caades no desaparecerá por eliminar cuota en Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Ante el compromiso del actual gobernador electo, de eliminar cuotas como la Liga y la Piafes, el presidente de la Caades aseguró que no les preocupa, pues la Confederación es una institución que le ha servido al campo en Sinaloa durante 88 años y no desaparecerá con la eliminación de una cuota.

Enfatizó que lo que sí es urgente, es sentarse con los nuevos legisladores para analizar la agenda agrícola, pues es necesario contar con esquemas y bases que le den certidumbre al productor.

Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, señaló que la Caades no desaparecerá por la eliminación de una cuota, pues es una institución que ha defendido los intereses de todos los productores.

“Lo único que puedo de-cir yo es que la Caades no es una cuota, es un patrimonio de los productores que tiene 88 años y que no va a desaparecer. Va a seguir más fuerte que nunca. Siempre ha defendido los intereses de todos los productores no nada más de los particulares, y la fortaleza de nosotros es eso, que es una institución que genera confianza, información y defensa para todos los productores, que es lo que ocupamos.”

Aclaró que no les preocupa la eliminación de dichas cuotas, pero sí les ocupa el buscar la forma de sentarse con el nuevo gobierno para platicar de los intereses de todos los productores.

Rojo Plascencia indicó que no considera que con la eliminación de estas cuotas se busque debilitar a las organizaciones agrícolas, sino fortalecerlas.

“No lo veo así, creo que lo que prevalece y que tiene que seguir prevaleciendo es la rentabilidad y la certidumbre de un sector y que seguramente el nuevo gobernador es lo que quiere también para los productores.”

El presidente de la Caades informó que se encuentran ocupados, buscando la manera de ver la agenda agrícola que se tiene pendiente, pues aunque hoy el mercado ha sido benévolo con el maíz, los granos necesitan de esquemas que le den seguridad al productor.

“Todavía estamos muy preocupados, lógicamente estamos ocupados de ver cómo nos vamos a tener que sentar a ver la agenda agrícola pendiente que tenemos. Hoy en día por circunstancias del mercado, fueron muy benévolos con los granos, pero los granos siempre han ocupado de un esquema que le dé certidumbre a toda la cadena productiva, como banca, como proveedores y al final los productores necesitan certidumbre.”

Reiteró que hasta el día de hoy no cuentan con esquemas que le den viabilidad financiera y rentabilidad a los productores y esa situación tiene que cambiar.

“Yo próximamente voy a estar con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, en México, donde estamos planteando nosotros de ya, para el próximo ciclo agrícola, tener bases y esquemas que nos den certidumbre, que es lo que se ocupa.”

Al preguntarle si se tendrá aliados en el nuevo gobierno, Rojo Plascencia aseveró que a quienes se deben de tener de aliados es a los productores mismos.

“Aquí a los que tenemos que tener de aliados es a los productores, que estén conscientes de la situación que puede pasar, porque al final un cambio en el tema de los precios en el mercado va a salir mucho más caro al gobierno y quién sabe cómo nos pueda ir a los productores.”

