Agricultores de Sinaloa alzan la voz contra el presupuesto asignado al campo

Sinaloa, México.- “El presidente (Andrés Manuel López Obrador) está creando una fábrica de pobres, porque nos quiere hacer dependientes de los programas federales de subsistencia. La situación es muy grave, no estoy exagerando”, consideró Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, en el norte de Sinaloa, al referirse al recurso destinado a la agricultura tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, agregó que los ciudadanos no pueden manifestar inconformidades porque coartan su libertad y aplican represalias. “Nos tienen con las manos atadas, porque nos quitan el derecho a manifestarnos. En mi caso, estoy firmando que no voy a volver a reincidir en manifestaciones y estoy pagando una condena con una medida cautelar, que es labor social, y firmar constantemente, pero me tienen con los brazos atados de que no puedo hacer nada. Está muy difícil la situación, y los diputados y senadores, que se supone que están en defensa del pueblo, nomás no hacen nada”, expresó.

Dijo que a los productores agrícolas los dejaron nuevamente desprotegidos. “Nos dejaron en un estado de indefensión. Este año, con ese presupuesto de apoyo a los precios de garantía y que no apoyan ningún programa, ni seguro agrícola, ni catastrófico, ni nada, es como nos dejaron en un estado de indefensión completamente, por lo que este año vamos a trabajar nada más porque es lo que sabemos hacer, pero la actividad se hace sumamente difícil”.

Posibles consecuencias

Entrevistado justo en el momento en que realizaba compras de urea para su siembra, Hernández Encinas dijo que, ante el alto costo de los insumos y el nulo apoyo de los legisladores y el mismo Gobierno federal, muchos agricultores podrían retirarse de la actividad.

“No es costeable, está muy difícil la situación, no se puede salir adelante con los precios de garantía que están poniendo en el caso del trigo, donde aumentan solamente un 10 por ciento en comparación con el de los insumos, que aumentaron más del 100 por ciento, y esa carrera no la vamos a ganar, así que no podemos hacernos competitivos y no podemos salir adelante”. Dijo que pareciera que, en lugar de apoyar la productividad de Sinaloa por ser el estado con mayor producción de alimento para todo México, resulta que los legisladores federales quieren que se fracase y provocar que se dependa solo de las importaciones.

El líder agrícola del norte de Sinaloa destacó a Debate que no tiene caso hacer ninguna exhortación a los legisladores, puesto que no obedecen los intereses del pueblo, sino de colores y partidos.

“Reciben consignas del presidente. Aunque el pueblo los haya elegido, no están al servicio de pueblo; ellos solamente están al servicio del presidente, y esa es la cruda realidad y es difícil reconocerlo, pero es una realidad desde el momento en que nos dimos cuenta que no le movieron ni una sola coma al presupuesto presentado por el Ejecutivo. No le movieron nada, pese a haber muchas inconformidades manifiestas; entonces, estamos muy indefensos los productores agrícolas de Sinaloa”, lamentó el líder agrícola del Valle del Carrizo.

“Los productores de Sinaloa no somos ricos, somos gente de trabajo que exponemos todos los años el patrimonio para poder sembrar y producir la tierra. ¿Qué pasaría si no hay un fortalecimiento al tema de la comercialización? Entonces quedaríamos la mayoría en cartera vencida sino viene un precio justo mínimamente como el del año pasado, que equivale a 6 mil 500 pesos por tonelada, porque el costo de inversión por tonelada está muy elevado”, expresó Faustino Hernández, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias.

Tercer año de afectación

Por su parte, el presidente del Comité Municipal Campesino Número 11, de Navolato, Arnoldo Verdugo Aguilar, dijo que el desamparo a la agricultura comercial no es nada nuevo, sino que es un problema que inició con el actual Gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“No se han visto claramente las políticas de apoyo para la agricultura comercial y, en esta ocasión, con el Presupuesto de Egresos de la Federación no fue la excepción. El primero, segundo y tercer año las aprobaciones de los presupuestos han venido disminuyendo el presupuesto para la agricultura comercial”, explicó.

El líder agrícola del centro de Sinaloa recordó que el año pasado Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) les ofreció 100 pesos de apoyos para el precio de garantía, pero a la fecha no se les ha pagado.

“El seguro catastrófico, la concurrencia, la comercialización, ingreso objetivo y todos esos apoyos que tradicionalmente teníamos desaparecieron, y ahorita estamos expuestos al comportamiento de la Bolsa de Chicago para comercializar nuestros productos, amén de que todo subió, refiriéndonos al amoniaco que comprábamos en 10 mil pesos el año pasado, ahora se tiene hasta en 24 mil y todos los productos nitrogenados han subido exorbitantemente”, informó.

Apoyos al campo.

Culpan a legisladores

Los agricultores de Sinaloa no han dejado de buscar facilidades para la producción agrícola, tanto que hasta se han solicitado subsidios para el amoniaco y agroinsumos pero, aunque se han escuchado las peticiones, aún no se tiene una respuesta favorable.

“Si este año, el maíz no se comercializa arriba de los 6 mil pesos, entonces vamos a estar en riesgo de que muchos productores, sobre todo los pequeños productores de Sinaloa, que siembran 10 hectáreas o menos, van a estar en riesgo de desaparecer, y esto es lo más triste, porque van a ser absorbidos por los grandes productores, quienes también van a perder, pero de alguna manera tienen la posibilidad de recuperarse”, indicó.

Verdugo Aguilar coincidió con el líder agrícola de El Carrizo al señalar que no es posible exhortar a los legisladores federales, puesto que no toman en cuenta ninguna observación externa.

“No podemos decirle nada a los diputados porque no escuchan razones. Ya vimos que las más de mil 900 reservas presentaron oídos sordos a todos, entonces el Congreso que está actualmente es más de lo mismo. Tanto que se quejaban de que los presidentes anteriores estaban confabulados con los legisladores, pero ahora estamos peor porque ni siquiera les dan chance de discutir nada. Lo que el presidente les manda, es lo que aprueban. Es una tristeza que gente que el pueblo les dio el apoyo estén traicionando la confianza que se les depósito”.

¿Y el granero de México?

El líder agrícola expresó tristeza de que los legisladores federales y el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se están olvidando de que Sinaloa es el granero de la nación. “Él siempre pregonó a los cuatro vientos que iba a buscar la soberanía alimentaria, pero con las medidas presupuestales que está presentando no vemos ningún beneficio”.

Señaló que este 2021, el comportamiento de los productos en la Bolsa de Chicago benefició a los agricultores sinaloenses, no fue gracias al Gobierno, dijo, pero esperan que este año el comportamiento comercial sea similar pues, de no ser así, el golpe sería fatal para muchos.

“Ojalá los diputados federales que son de aquí de nuestra región realmente se pongan la camiseta del pueblo y, en este caso, la de los productores de Sinaloa para que luchen por conseguir mejores cosas para nosotros”.

Asimismo, Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, reconoció que, en general, el presupuesto viene mejor que el año pasado, con rubros importantes donde se da seguimiento a la presa Picachos y a la Santa María en beneficio del sur de la entidad, pero en el aspecto de la agricultura comercial coincide en que no trae nada halagador.

“Para nosotros, donde los diputados que conocen a México saben que Sinaloa somos el granero de la nación y somos los que damos de comer a los mexicanos, es lamentable que no hayan etiquetado un recurso en la agricultura comercial debido al alza de los insumos, que están por los cielos y que cada día están peor”.

El líder agrícola de Sinaloa dejó en claro que, si el Gobierno federal no hace una reasignación o un presupuesto para que la agricultura comercial se vea beneficiada, entonces se afectará la soberanía alimentaria que tanto se ha procurado.

Faustino consideró que los legisladores de Sinaloa conocen su estado y, mínimamente, ellos pudieron pugnar por que se diera un presupuesto digno para el campo mexicano, pero particularmente para Sinaloa. “En Sinaloa somos los que producimos 6 millones de toneladas, y la realidad es que en estos momentos no vamos a tener un ciclo agrícola halagador”.

Faustino Hernández Álvarez pidió a los legisladores federales que se pongan a trabajar y dio un voto de confianza para que genere una reasignación del presupuesto.

“La fe no la pierdo de que haya esperanza de una reasignación, pero convoco para que todos juntos hagamos esa labor, Gobierno estatal, productores, federación y los legisladores que tuvieron la oportunidad de tener un presupuesto halagador y digno a las expectativas del campo que estamos padeciendo”, expresó el líder agrícola.