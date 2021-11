Agricultores de Sinaloa auguran el año más difícil para el sector

Sinaloa.- Productores agrícolas de Sinaloa, especialmente aquellos que se dedican a la agricultura comercial, auguran al 2022, posiblemente, como el más difícil de los últimos tiempos, pues aunado a los precios exorbitantes de agroinsumos, rechazan tajantemente el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por los legisladores federales, el cual, argumentan, no beneficia en nada al agro en Sinaloa, por el contrario, dicen, perjudica a la agricultura comercial que es de la que depende la mayor parte de la producción en la entidad.

Baltazar Aguilasocho Montoya, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP), dijo que con el presupuesto aprobado no se ve el apoyo del Gobierno por ningún lado, por el contrario, agregó, pareciera que quieren llevar al fracaso a la agricultura comercial y a todos los agricultores en general.

“Según ellos quieren tener una soberanía alimentaria y así como van las cosas nunca vamos a llegar, es más, cada día va a haber menos producción de alimentos y en eso debería fijarse el Gobierno”.

Dijo que, además, México compite en materia agrícola con otros países donde sí se apoya al sector, pero aquí, dijo, eliminan los incentivos y deciden destinar todo el recurso a programas de subsistencia que no abonan en nada a la soberanía alimentaria que tanto anuncian todos los gobiernos.

Guasave, fuera de apoyos

Aguilasocho Montoya señaló que revisando los apartados del presupuesto en materia agrícola se observan programas de apoyo a la agricultura de temporal, pero en Guasave, dijo, no existe este rubro, por lo que todos los agricultores de esta zona quedan por fuera de todo programa federal y donde el precio de los insumos podría terminar por dejar sin utilidades a los agricultores.

“Aparte de eso estamos con la incertidumbre de los precios donde el Gobierno no quiere intervenir tampoco como árbitro, no quiere ser una autoridad en la comercialización, mucho menos un apoyo por parte de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) para las coberturas”.

El líder agrícola mencionó que siempre se ha invitado a los diputados y senadores a conocer de cerca el campo y la situación en que se produce alimento, no solo para la región o para nuestro país, sino también para otras partes del mundo, pero nadie se acerca a ellos.

“Los legisladores y el Gobierno federal no nos toman en cuenta a los productores sinaloenses, creen que somos ricos y nos hacen a un lado. Les hemos dicho infinidad de veces que se acerquen con los productores, hay legisladores que, según ellos, se enorgullecen porque son del sector agrícola y son productores, dicen que han vivido en el campo, que han trabajado en el campo, que han trabajado con el arado, que han regado y se enorgullecen de eso, sin embargo, están aceptando un presupuesto que nos lleva a la deriva a todos los productores”.

El representante del sector agrícola comercial en Guasave lamentó que los legisladores se dediquen solo a levantar la mano para aprobar propuestas del Legislativo federal sin haberlas leído, mucho menos haber hecho un análisis.

“No ven las propuestas que tenemos nosotros, ellos aceptan y levantan la mano aprobando lo que el Legislativo les pase sin quitarle ningún punto y ninguna coma, son órdenes de arriba y solo aprueban, en las Cámaras no tenemos quién nos defienda”, agregó.

Pese a la incertidumbre en la que trabaja el sector agropecuario, los productores no han dejado de trabajar la tierra, en algunas zonas se comienza con la preparación de terrenos, otros ya comenzaron a sembrar y algunos más andan en labores de riego.

“Nunca hemos parado los productores porque siempre estamos con la fe por delante, con la esperanza de ver si el día de mañana logramos que se dé algún reconocimiento por parte del Gobierno y que nos llegue algún apoyo, alguna ayuda, que se refleje en el bolsillo de los productores, nosotros somos los que alimentamos a México y al mundo entero, somos los productores y el día que no haya alimento entonces va a ser un caos mundial”, agregó Aguilasocho Montoya.

En este sentido, recordó que la agricultura comercial contribuye en gran medida a la economía de todas las ciudades de Sinaloa, por lo que exhortan a las autoridades estatales y federales reconsiderar lo asignado o gestionar una reasignación a este rubro.

Sin cambios a favor de Sinaloa

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), Marte Vega Román, reconoció que el presupuesto aprobado por los legisladores federales no generó sorpresas, pues este tipo de reacciones, dijo, se reflejaron hace dos años cuando se dieron los primeros recortes al presupuesto que se destinaba al campo y actualmente, destacó, solo se actualizan los programas, pero no hay cambios a favor de la agricultura sinaloense.

“Lo que sí ya quedamos convencidos de que esta nueva legislación está en la misma sintonía que la anterior, que no atienden a sus representados, en este caso a los agricultores. El presupuesto del campo no nos fue favorable al sector agrícola comercial, que es el que produce la mayoría de los alimentos que consumimos a nivel nacional y seguimos insistiendo, pero no fueron escuchados nuestros argumentos”.

Dijo que los productores de Sinaloa están corriendo gran riesgo de pérdidas, pues se desconoce si los precios internacionales favorezcan a la agricultura comercial, como se dio el año pasado. “Si eso no vuelve a suceder, los agricultores vamos a ir a la quiebra, porque no tenemos un precio de referencia y no tenemos ningún beneficio que es lo que nos daban estos apoyos tan importantes que ya no existen. Estamos dolidos, pero no fue gran sorpresa, porque ya nos esperábamos esta aprobación”.

Alto riesgo ante posibles heladas

Lamentó que cuando se tiene próxima la temporada de invierno, donde años anteriores han sufrido pérdidas a causa de las heladas, ya no se cuente con ningún subsidio para seguros agrícolas y ahora todo el gasto lo absorbe el productor, por lo que muchos agricultores, dijo, optaron por no asegurar y están corriendo un gran riesgo. “En caso de una contingencia muchos agricultores podrían perder su patrimonio”, recalcó.

Vega Román reconoció que ante la desprotección de la Federación, la tendencia es una disminución de producción, puesto que se invertirá menos en infraestructura y fertilizantes y de seguir así, el sector en algún momento tendrá que detenerse.

“La tendencia es que la producción va a ser menos, entonces estamos importando más alimentos y esto es muy importante, porque el día que no podamos importar, no sé qué vaya a suceder, porque querer reactivar la máquina agrícola de un día para otro no se va a poder, va a ser imposible y desafortunadamente la población come todos los días, es una situación de seguridad nacional”, dijo.

El representante del sector agrícola privado dijo no estar en desacuerdo con los apoyos que se brindan a los más necesitados, pero desafortunadamente, dijo, con la eliminación de programas que benefician a la agricultura comercial se estarían dejando de producir muchas toneladas de alimento que es una necesidad natural.

“No motiva al sector agrícola a ir caminando en la línea de la búsqueda de la soberanía alimentaria. Cada vez necesitamos ser más productivos y necesitamos producir más alimentos y nosotros vamos en decrementos en nuestras producciones”.

Esperanza

Asimismo, agregó, el sector sigue muy activo y pese a la pandemia y la escasez de agua, los agricultores nunca dejaron de trabajar, por lo que tienen la esperanza de que las autoridades estatales reconozcan la labor agrícola y realicen las gestiones necesarias ante la Federación para su beneficio.

“También tenemos muy claro que el gobernador está consciente de la situación y de la importancia que tiene el sector agrícola en Sinaloa y vamos a tener un gran aliado para seguir activos y seguir siendo altamente productivos en calidad y cantidad de alimentos, la esperanza del sector agrícola nunca se acaba, se cierran las puertas, pero se abren otras y estamos tocando puertas para buscar los aliados necesarios para seguir activos y facilitar nuestra actividad”, concluyó.

Para entender...

Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación

La madrugada del domingo 14 de noviembre fue aprobado, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2022, con 273 votos a favor 214 en contra y cero abstenciones, donde se presentaron casi 2 mil reservas para su análisis en lo particular, sin embargo, no se le hicieron cambios.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) fue la dependencia que más se beneficia con una ampliación del presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos, para quedar en 53 mil 088 millones de pesos. Los recursos extra serán destinados al Programa de Fertilizantes, el cual fue criticado y discutido en el pleno, puesto que ha tenido serias observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, además de que, por las reglas de operación, argumentaron, no resuelve los problemas del campo.

Tras la aprobación, agricultores de todo Sinaloa alzaron la voz de inconformidad, puesto que el presupuesto no contempla programas de apoyo para la agricultura comercial, siendo esta la de mayor alcance en la entidad.