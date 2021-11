Agricultores de Sinaloa enfrentan panorama desalentador e incierto

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Asociación de Agricultores del rio Sinaloa Poniente expresó que una vez más los agricultores enfrentan un panorama desalentador e incierto por la decisión que tomaron los diputados federales de no aprobar recursos suficientes para la agricultura comercial. Baltazar Aguilasocho Montoya mencionó que cree que los legisladores de Sinaloa, particularmente los de Morena, les deben una explicación a los productores.

Comentó que dicha explicación es porque los han dejado a la suerte, debido a que no cuentan con ningún esquema que los proteja de los posibles desplomes en los precios de los granos en el mercado internacional. También señaló que es cierto que vienen de una temporada en la que las cosechas alcanzaron excelentes precios de seis mil pesos, de los cuales ellos contaron con liquidaciones de seis mil 300 pesos. “Pero en promedio fueron seis mil pesos por tonelada de maíz,” resaltó. De igual manera mencionó que en el caso de la producción de sorgo fue de 5 mil 500 pesos, pero quieren insistir en que la utilidad que tuvieron ya se esfumó con la escalada de precios, que los están lacerando desde septiembre pasado.

Aguilasocho Montoya destacó que los preocupa mucho que algunos diputados federales y funcionarios de gobierno federal tengan la idea de que los agricultores son personas pudientes y que sus patrimonios lo han hecho a base de dádivas. Manifestó que eso no es verdad y que cuya percepción es falsa, por lo que quieren hacerles ver a los legisladores, especialmente a los de Sinaloa y Guasave que si en el campo Sinaloense hay prosperidad es por el trabajo de ellos, por su perseverancia y no porque les hayan dado algo que no merecen. “Siempre trabajamos con la fe por delante,” aseguró.

Leer más: Cabildo de Guasave da poder general a jurídico; síndica procuradora no lo valida

El presidente de la AARSP señaló que el diputado Casimiro Zamora sabe la situación en la que están, ya que el es guasavense y sus familiares y amistades son gente de campo, por lo que no entienden cómo es que votó a favor de que se recortaran recursos a la actividad. Detallo que si salen con que los recursos los reorientaron a programas como sembrando vida, quieren decirles que en el valle no hay nadie que esté siendo beneficiado con esas acciones. “Nosotros no estamos en contra de que se ayuden a los sectores vulnerables, ya lo hemos dicho infinidad de veces, pero no nos parece justo que se nos siga sacrificando porque el campo ya no aguanta más recortes”, manifestó. Destacó que hace cuatro años el presupuesto agrícola fue más de 70 mil millones de pesos y para el próximo año apenas pasa los 50 mil millones.