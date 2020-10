Agricultores de la región del Évora rezan para que llueva en estos días

Angostura, Sinaloa.- Como la medicina, la ciencia y tecnología no todo lo pueden lograr sino que también en muchas ocasiones se necesita tener un poco de fe en un ser celestial para que sucedan las cosas, los agricultores de la región del Évora apelan a la ayuda de Dios para que les mande lluvias en los próximos días y así no tener problemas en el abastecimiento del agua para riegos y tener buenas cosechas en el periodo de siembra 2020-2021.

Ante esta situación, Óscar Inzunza Inzunza, presidente del módulo V-II ubicado en Angostura, detalla que respetando toda ideología religiosa que pueda haber entre los agricultores, en las instalaciones de la presa Adolfo López Mateos se llevó a cabo una misa para elevar plegarias y orar para que caigan precipitaciones en los próximos días, ya que los volúmenes almacenados no son los deseados y en un momento dado podría hacer falta el vital líquido.

"Tres años atrás se han venido realizando misas con el único fin de pedir que Dios nos mande agua por que hemos iniciado ciclos agrícolas muy malos, con mucha incertidumbre y cosa curiosa los tres años que lo hemos hecho al momento de estar haciéndolo, a los 15 días o a más tardar al mes de ello se han venido buenas lluvias que han venido a salvarnos.

El año pasado era el más crítico, no había nada de agua, por ello se pactó establecer 70 por ciento productos de baja demanda y 30 de media y alta, entonces hicimos la misa y como por arte de magia cuando veníamos en camino se puso nublado y nos llovió, no lo suficiente, pero luego por dos días seguidos se vinieron unas equipatas en el valle y la costa pero con mayor intensidad en la sierra y gracias a eso el embalse de la presa, que estaba en un 32 por ciento de su capacidad, se fue hasta un 67 por ciento.

Las cuatro presas que nos dan agua para regar los cultivos agarraron muy buenos porcentajes y eso nos vino a ayudar y a cambiar totalmente el panorama que teníamos y se hacemos un recuento, igual, hicimos la misa y luego nos llega pegado a las cosas de Sinaloa el Huracán Manuel y su agua llenó las presas.

Actualmente las presas tienen un almacenaje no en críticas condiciones pero no es el deseado, ya que en esta temporada las lluvias estuvieron muy por debajo a las del año pasado y si en los próximos días no nos caen algunas precipitaciones las cosas podrían complicarse cuando se venga lo fuerte de los riesgos en general, especialmente en el último riego de asiento.

Ya hicimos la misa y ahora a esperar que Dios Nuestro Señor se apiade de nosotros y nos mande alguna buena lluvia", resalta Óscar Inzunza Inzunza, presidente del Módulo de Riego V-II.