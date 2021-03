Agricultores quieren escuchar las propuestas de los candidatos de Sinaloa para el campo

Sinaloa.- El líder agrícola, Agustín Espinoza Lagunes, es claro y preciso en sus declaraciones y exhorta a todos los candidatos ya definidos por los partidos políticos a las diputaciones federales y locales, incluso hasta a los aspirantes a las alcaldías en Sinaloa, a que pongan sobre la mesa sus propuestas para resolver la problemática que vive el campo.

Además, el presidente del Congreso Agrario Permanente les propone llevar a cabo diferentes fotos donde surjan ideas y acciones innovadoras que garanticen rentabilidad y sustentabilidad económica y alimenticia en la actividad dado a que no hay programas sustitutos.

“Consideramos que si hacemos estos foros los candidatos nos podrán hacer llegar sus propuestas y el cómo vamos a caminar juntos, que se despojen por un momento el rollo partidista, se pongan la cuarta sinaloense y nos digan cómo van a ayudar a los productores sinaloenses a salir del bache que nos está hundiendo cada día más”, declaró el líder agrícola.

“El llamado es para todos los candidatos de todos los partidos. Que nos traigan propuestas y compromisos en la medida de lo posible, ya que sabemos que en política las pasiones se desbordan, pero esperemos que no se den las campañas sucias, sean más propositiva y con más compromisos de verdaderamente ayudar a la producción agrícola.

Que nos digan cómo van a sustituir lo de concurrencia, pues hay ahorita muchos productores que con el desastre que se ha presentado en los últimos años no repararon sus equipos, no pudieron sustituir cosas dañadas y por lo tal algunos hasta tuvieron que vender a raíz de que ahora ya no hay programas para recuperar todo eso.

Además, qué ondas con el programa de seguro catastrófico, pues este año quedó con un presupuesto muy pequeño porque la parte federal se retiró.

Propuestas como estás es lo que queremos escuchar, que nos digan qué van hacer para ayudar y estimular la agricultura”, manifiesta Agustín Espinoza Lagunes.