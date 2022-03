Agricultura sustentable, un camino posible en Sinaloa: José Ramírez

Sinaloa.- El estado de Sinaloa carece de prácticas sustentables en la agricultura que eviten el uso de agroquímicos, esto pues mediante plantas y propiedades naturales del suelo se puede evitar la infesta de plagas, enfermedades y además aumentar la productividad, expuso el doctor e investigador agrónomo, José Ramírez Villapudua.

¿Cuál es la importancia de la agricultura sustentable?

El suelo es la fábrica más importante del mundo, es un botiquín de propiedades, entonces hay que cuidarlo, y no lo estamos haciendo con la agricultura industrial o monocultivos, yo creo que debemos de introducir biodiversidad para que trabaje en lugar de los agroquímicos, porque se puede.

¿Cómo lograr el cuidado en suelos agrícolas?

Aquí para los productores en general, tanto los pequeños como los grandes, aparte de que sean orgánicos hay que introducir en los perímetros de los campos, entre las guardarrayas, entre los surcos, hay que plantar plantas que atraigan organismos de control biológico, organismos que repelen plagas, plantemos plantas que los atraen, nidos para las abejas, y diversificar árboles en las carreteras, ya que si no tenemos abejas se extinguiría más de la mitad de la flora a nivel mundial.

¿Qué beneficios traen las buenas prácticas en la agricultura?

Yo creo que para la mitigación del cambio climático y del hambre es la agricultura sostenible, porque esta no es para un año, es para el futuro, para las generaciones que vienen, y el gobierno tiene que apoyar para eso, facilitar acceso a las ciudades, establecer un comercio que no sea de cadenas largas, sino cortas en donde se incentive a los pequeños productores con precios de garantía, agricultura por contrato y ni han pensado en el extensionismo.

¿Qué recomienda para la sustentabilidad?

Yo recuerdo que de chiquito, llegaban los ingenieros y le ayudaban a la gente pobre como cultivar en traspatio, y eso le ayudaría a la gente pobre que les pagan una miseria y no alcanza el sueldo. Se requiere un programa establecido en el que se atiendan los ejidos, la agricultura pequeña que es la que va a sacar adelante y son los que alimentan al mundo realmente. Se requiere industrializar, no quedarnos en que vamos a sembrar, hay que apoyar a esos agricultores para que hagan harina, pongan tortillerías, que sepan procesar cártamo para sacar aceite, no hay que ser el granero de México, hay que ser el supermercado del mundo.

El Perfil

Nombre: José Ramírez Villapudua

Lugar de nacimiento: Ejido La Flor, Culiacán, Sinaloa

Edad: 73 años de edad.

Profesión: Culminó un doctorado en California, asesor de importantes agricultores de Sinaloa, y escritor de libros con enfoque al cambio climático y agricultura.