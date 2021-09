¡Alarmante! Usuarios deben 500 mil pesos a la JLSVVE en la Región del Évora

Angostura, Sinaloa.- El estado financiero de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE) pinta muy complicado a raíz de la falta de ingresos por parte de los usuarios de la Región del Évora que no se acercan a pagar, y que a decir del presidente del organismo, Carlos Beltrán Astorga, es un tema preocupante y en el cual trabajan arduamente para no verse más afectados, puesto a que no es una tarea nada fácil seguir laborando bajo estas condiciones.

Ante el tema, el presidente de la JLSVVE dio a conocer que en total lo que adeudan los productores es medio millón de pesos, cantidad que les ha dificultado poder operar con normalidad y por lo cual han tenido que solicitar préstamos que les ayuden a seguir adelante y no quedarse estancados, ya que deben continuar laborando, si no, de lo contrario todos los productores presentarán graves problemas, los cuales se quiere evitar pasar.

“Ahorita está muy escaso la cuestión del recurso, andamos muy apenas, andamos buscando quién nos preste dinero para llegarle al ciclo”, fueron las palabras del líder ante la situación que están atravesando.

Carlos Beltrán argumentó que los trabajos por que se les pague y el organismo siga su marcha no han quedado en vano, pues con eso se espera ir recuperando la deuda millonaria, de lo cual es de suma importancia se cumpla con lo debido.

Comentó que para lograr ello han estado visitando a los productores con el fin de que respondan ante sus actos. Ante lo anterior, Carlos Beltrán recalcó que todo productor que sabe que cuenta con una deuda, debe ser responsable con sus correspondientes pagos y acercarse a realizarlos lo antes posible ante la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora.

Leer más: Pescadores de la presa Eustaquio Buelna de Guamúchil siguen sin techumbre

Lamentablemente el caso de los productores es un tema muy preocupante, ya que se está haciendo difícil recuperar el recurso que se adeuda, por lo cual líderes del organismo ocupan se reestablezcan las finanzas y no contar con más problemas que se puedan venir presentando en el camino.