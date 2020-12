 Alerta de heladas angustia a productores agrícolas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El servicio agrometeorológico de la Caades les ha alertado sobre la posibilidad de que se registren heladas en el estado, situación que los mantiene muy angustiados, reconoció José Socorro Castro Gálvez.

El empresario agrícola detalló que según los datos proporcionados se estima que el 1 de enero del 2021 es cuando se espera que se registre la temperatura más baja.

Condiciones

“Estamos en realidad bastante preocupados por el anuncio que nos han hecho sobre las posibles heladas, desde hace días se nos ha estado informando constantemente al respecto y es una situación muy angustiante, porque realmente no hay mucho que nosotros podamos hacer al respecto.” Castro Gálvez dijo que esperan que las condiciones no se cumplan, pues años anteriores les han dejado la experiencia de que se presentan algunos indicadores en el ambiente previo a que se registre el fenómeno.

Son por lo general días muy secos, días muy fríos como de 15 grados, esperamos que no se presente, no siempre se cumplen estos pronósticos porque el clima no tiene palabra, pero pues la advertencia está hecha, nos resta esperar.