Alfredo Adame se le esconde a Diana Golden, tras buscarlo para darle notificación de demanda

México. El actor y conductor Alfredo Adame se le esconde a Diana Golden tras buscarlo para darle una notificación de demanda, lo da a conocer ella en entrevista con medios de comunicación en Ciudad de México y la información se da en distintos portales de noticias.

Diana Golden, exesposa de Alfredo Adame, acudió a buscarlo a su casa acompañada de su abogada para entegrarle la notificación del dictámen a su favor tras una denuncia que interpuso en contra del aspirante político por difamación, pero no lo encontró; la actriz piensa que sí se encontraba en la casa, pero no quiso salir.

Golden, originaria de Colombia y quien tiene muchos años viviendo en México, quería notificarle a Adame sobre el dictámen judicial en el que un juez lo obliga a pagar a la actriz veinte mil pesos y para decirle también que deberá ofrecerle una disculpa pública, esto porque se determinó ante las autoridades que Adame es culpable de haber dañado la reputación de Golden, al asegurar públicamente que era drogadicta, ejercicia la prostitución y que además era narcotraficante.

Leer más: Alfredo Adame apoya a Gabriel Soto tras la filtración de su video íntimo

En entrevista para el programa Ventaneando, Diana señaló que Adame se esconde y que escucharon al llegar a la casa de él que sí había alguien adentro. Tras permanecer casi media hora afuera del domicilio del actor y al ver que nadie atendió al llamado a la puerta, el actuario decidió retirarse del lugar y la actriz deberá esperar nuevamente a que se realice una nueva cita para entregarle la notificación al actor.

Diana Goldén de 55 años de edad, opinó en días pasados de Adame, de 62 años de edad, y dijo de él que siempre le gusta estar peleando con todo el mundo, además lo tachó de "amargado", lo que podría causar nuevamente una pelea entre ellos, una vez que se entere él de lo que dijo ella.

A él si le gusta andar en los juzgados, él siempre está peleando con alguien, todos los días se levanta y dice 'con quien me peleó hoy a ver a quien voy a fregar hoy', no sé vive amargado, no sé como puede vivir tan amargado, dijo Diana Golden, quien además señaló que es una mentira que defienda a las mujeres.