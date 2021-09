Amoniaco en Guasave sube a más del doble su precio en este ciclo

Guasave, Sinaloa.- El dirigente de la Anapsin en Guasave reconoció la preocupación que tienen los productores por el alza en el costo de los insumos, como es el caso del gas amoniaco, lo que resulta algo lamentable, ya que en este momento se encuentran arriba del doble del precio que tenían el año pasado.

Modesto López Leal comentó que uno de los problemas que se ve venir es que la gente no está comprando ese insumo por dos motivos, uno por el precio tan elevado que tiene en estos momentos, y otro porque no tienen dinero con qué adquirirlo.

Comentó que en años anteriores, por estas fechas, ya se había comprado todo el gas que se necesitaba, pero antes tenía un costo de 8 mil 500, y como ahora vale 17 mil 500, es muy poca la gente que lo ha comprado en 2021.

Agregó que aquí en México no se está produciendo amoniaco y en la semana se tocó el tema de que en Arabia Saudita se había cerrado una planta, lo que traerá complicaciones, ya que el barco que se supone que saldrá en unos días más del puerto de Topolobampo, si no se consume el gas almacenado, será muy difícil que la embarcación llegue en tiempo y forma.

“No puede estar anclado en el puerto, ya que sale bastante costoso, lo que podría traen consigo un problema de desabasto para mediados de noviembre, que es cuando ya se estaría utilizando, y que debido al desabasto no se pueda llevar a cabo un ciclo normal como se requiere, declaró.

Aseveró que otro de los problemas con los que cuenta el gremio es el crédito que otorgará la Financiera Nacional, ya que fue muy poco el incremento que hubo, donde nada más en el amoniaco y la semilla tienen alrededor de 11 mil pesos de incremento en esos insumos en comparación con el 2020, por lo que a la gente no le alcanzará el avío que le darán, y a final de cuentas les saldrá más caro, ya que tendrán que conseguir crédito en otras financieras.

“A los productores nos darán el crédito y con eso tendremos que subsistir toda la temporada”, manifestó el líder campesino.

Externó que el avío que está autorizando la Financiera Nacional es de 29 mil 200 pesos, pero a ese crédito se le restan 4 mil 860, lo cual es para la compra de coberturas, por lo que en comparación al año pasado, solo fue un incremento de 160 pesos.

Reveló que lo único que mejoró en comparación al 2020 fue el que les dieron en abonos el crédito y este año cuentan con la opción de que se los puedan dar en una sola emisión, en caso de que compruebe que se haya pagado el seguro agrícola antes de recibir el recurso.

López Leal dijo que la semilla se les estará elevando a un coto de 5 mil pesos para el mes de noviembre, pues es cuando se da el inicio de las siembras.

Aseguró que se está teniendo un incremento en la simiente, cercano a los 700 pesos, a comparación del año pasado por estas mismas fechas.

Manifestó que creía que los productores ya no podrían tener más problemas, ya que la temporada anterior y la antepasada, les quitaron todos los beneficios y programas que tenían para el campo, por lo que pensaron que ya no se verían afectados de otra manera, pero no fue así.