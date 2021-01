Año incierto ante cortes de hortalizas en el municipio Angostura

Angostura, Sinaloa.- Tomatillo, cebolla, chile, pepino, calabaza, berenjena, tomate entre otras hortalizas, son las que se encuentran cortado en los campos del municipio de Angostura mismas que gracias a que son bien aceptadas, generan muy buenas expectativas de producción, pero incertidumbre de un año incierto ante el precio de ellas, así es como es que se encuentran los productores.

Lo anterior lo dio a conocer el productor Aurelio Lugo Camacho, quien dándole seguimiento a ello manifestó que actualmente estas hortalizas siguen llegando al destino del mercado nacional como mercado de exportaciones.

“Todas las hortalizas entran en un juego de oferta y demanda y hay años en el que se gana más con un cultivo que con otros, es por ello que no podemos decir que cultivo va a predominar porque es envase a una oferta y una demanda, el año pasado había un poco más de certeza, pero este año la pandemia nos ha pegado y no nos podemos inclinar porque es un año muy complejo, no hay estabilidad, la oferta y demanda ha bajado mucho”, resalto.

Asimismo, comentó que existe mucho producto que lamentablemente no vale, sin embargo, se encuentran con la esperanza que todos los cultivos los valgan debido a que mucho esfuerzo y labor se le está implicando.

Añadió que la producción de tomatillo el año anterior les fue bien rondando este en un promedio de entre 10 pesos el kilo al productor.

“El tomatillo este año lo andan pagando a peso porque hay mucho y la pandemia no ha afectado bastante y también porque hay poco consumo”, expresó.

Lugo Camacho dio a conocer que alrededor del día 15 noviembre fue que dieron inicio con los cortes de estas hortalizas y podrían terminar a finales de marzo de este año.

Para finalizar el productor informó que las hortalizas que se les llega a quedar las aprovechan para dárselas de alimento al ganado.