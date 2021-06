Ante la sequía, se deben de evaluar los acuíferos en todo el noroeste de México: geofísico

Sinaloa.- "Estamos en una crisis grande, yo creo que ahorita lo más importante que se debería de hacer en todo el noroeste es evaluar los acuíferos, qué tanta agua tenemos disponible subterránea, porque es lo que se ha carecido desde hace décadas", manifestó el geofísico Juan Espinosa Luna.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía que se celebra hoy 17 de junio, mencionó que hace algunos meses fue declarado todo el noroeste de México en estado de emergencia por la falta de agua.

"Conagua no tiene realmente idea de cuánta agua se tiene disponible en el subsuelo, y en un momento dado si llega a faltar agua de las presas, que es el caso, no se tiene ahorita la cuestión de cuántos volúmenes se tienen por acuífero o por zonas".

El colaborador con la Universidad de Oxford, Inglaterra, en el proyecto Cambio Climático Global, destacó que se ocupan estudios geofísicos para evaluar en conjunto con la base de datos que tiene Conagua y los módulos de riego y ver cuántos pozos existen y cuánto se está extrayendo de agua.

"En conjunto tener un modelo por acuífero que son independientes, saber realmente cuánto volumen de agua se tiene. Eso a la par de campañas intensivas de reforestación. Es muy común ir a los campos agrícolas y es raro el arbolito que ves, pues con tal de aprovechar un poco más el área, la zona de árboles se desmonta muchísimo".

Expuso que en algunas zonas sí hay árboles perimetrales, y que estos a parte de ser una barrera natural, evitan la erosión y por ende los periodos de sequía.

"Acciones sencillas como esas son las que deben hacerse para tratar de mantener un poquito más en equilibrio todo esto, porque está demasiado desbalanceado ahorita la cuestión climática, y por ende tenemos altas temperaturas".

Lamentó que haya lotes de 200 y 400 hectáreas sin ningún árbol, siendo estos los principales productores de oxígeno, y que además ayudan a bajar las temperaturas y favorecer el ciclo natural de las lluvias.

El especialista comentó que se tiene la idea de que se esperan lluvias quizá en unos 15 ó 22 días en Sinaloa, pero son pronósticos que a largo plazo fallan porque las variables están cambiando a cada rato.

"Estamos en un período de sequía donde ya se están erosionando más los suelos, las temperaturas cada vez son más altas, y esto básicamente en esta parte en el noroeste de la República, porque del centro para abajo está lloviendo como loco. Es muy marcada una zona de alta presión, esa zona de alta presión lo que favorece es que no se generen precipitaciones".

Mencionó que estos días han estado explorando algunas zonas de Sinaloa donde los niveles que se tenían de agua se encontraban a 10 metros, y actualmente está ese nivel a 15 metros de profundidad.

En otros lugares que la encontrábamos a 30 metros, ahorita está a 45 metros de profundidad, se está yendo".

Espinosa Luna comentó que antier hicieron unos sondeos en Guamúchil y hoy se harán en Guasave, pero que han estado cubriendo todo el estado desde La Concha hasta El Carrizo, y han visto ese fenómeno en el que se han bajado los niveles del agua.

Pero de forma más que alarmante comparados con el año pasado o antepasado, los tenemos en el mismo lugar, vamos, medimos hacemos lo estudios geofísicos y resulta que el agua ya tiene cuatro o cinco metros más abajo. Es sumamente preocupante".

El geofísico agregó que el problema es que se sigan haciendo pozos a diestra y siniestra y los niveles se están yendo más abajo.

"Se tiene que tener un control y volúmenes, pero realmente estamos en un lugar tan afortunado como Sinaloa que tenemos bastante agua todavía, pero todo tiene un límite. Se puede decir que estamos ya en el límite de llegar al punto que le llaman los expertos de no retorno, unos dos o tres años más, si seguimos así, si no hacemos realmente acciones, luego va a ser muy tarde. Es un problema muy grande porque cambio climático ya lo tenemos aquí".

Destacó que en zonas en Higuera de Zaragoza, Ahome, el agua salada antes la encontraban por decir de la línea de costa hacia tierra a 5 kilómetros, y ahorita la están encontrando ya a 10 kilómetros.

Nada de agua, en un año ha avanzado el agua salada hacia el continente, esto es producto de la sobreexplotación del manto acuífero".

Localización de agua a profundidad en Higuera de Zaragoza, Ahome. El año pasado estaba a 4 metros, hoy está a 6 metros. Foto: Cortesía

Destacó que de acuerdo al modelo climático que se tiene, el fenómeno de La Niña está en una fase neutra, donde se supone que deben presentarse lluvias dentro de lo normal como hace dos o tres años, como hace dos o tres años, pero se tienen altas presiones que nunca se habían presentado a estas alturas en todo el noroeste de la República, lo que complicaría la situación.

"No habíamos tenido altas presiones, al contrario teníamos bajas presiones que son las que nos originan las lluvias. Ver si realmente vamos a tener lluvias o no, es en lo que estamos preocupados porque es algo que al menos en los registros de los últimos 125 años no se tenían".

¡Sinaloa necesita agua! Recorrido por el vaso de la presa Luis Donaldo Colosio (Huites), en Choix

