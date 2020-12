Ante sequía, módulos limitan su número de riegos en el norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Los segundos cultivos o primavera-verano están en riesgo por la escasez de agua que se registra en la región y en todo el estado, informó Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur manifestó que los módulos de riego están reduciendo el uso del agua ante la sequía, por lo que se requiere poner mucha atención, más que en un año normal, porque todos los modulos están limitando sus números de riego, hablando específicamente del maíz, que es de ciclo largo.

Entonces van a dar tres riesgos de auxilio, y si no están bien administrados puede ser que sufra un poquito el cultivo y no de su máximo potencial.

En el caso de segundos cultivos, expresó que el modulo de riego Sevelbampo en partícular manifestó que no habrá y que otros módulos pudieran estar en diferentes condiciones porque a cada módulo se le da su dotación de agua.

Unos son más eficientes que otros por las condiciones geográficas, en fin, a lo mejor estarán en posibilidades de sí hacer segundos cultivos, eso se maneja en el interior de cada módulo, pero sí no deja de ser una situación crítica.

Añadió que incluso ya hay cultivos que se quieren rastrear por incosteables como son los tomatillos y los chiles, y tener la oportunidad de hacer otro segundo cultivo.

"Que a lo mejor va a haber módulos que no están en la capacidad de hacerlo, y eso es muy triste, un agricultor ya derrotado, con pérdidas, que ya no tenga la oportunidad de recuperarse, eso sí es desesperante. Esto no pasaba en otros años, donde inmediatamente nos poníamos a trabajar otra vez, y pues recuperábanos algo del gran riesgo que corríamos en hortaliza", dijo.

Recalcó que sí va a ser muy triste que el productor quede derrotado tan temprano y tendrá que esperar prácticamente un año más para recuperarse.

Vega Román agrego que el futuro no es halagador porque también se tiene la ventana abierta para exportar sorgo a China, pero que la mayoría del sorgo se maneja como segundo cultivo.

Y pues no vamos a tener casi sorgo para entrar a ese nuevo mercado, que es una opción formidable, desgraciadamente estamos entrando en este año con escasez de agua y esperemos que no se nos vaya esa gran oportunidad.

Expuso que saliendo de estos cultivos va a venir a paralizarse el campo antes de lo debido, y que esto por supuesto que tiene sus consecuencias económicas.