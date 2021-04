Apicultores de Sinaloa dicen no tener mermas en producción de miel por la sequía  

Sinaloa.- Sin mermas en la producción de miel por la sequía se mantienen los apicultores de Sinaloa, sin embargo, se presentó una deficiencia en la calidad de la misma, lamentó, Jorge Osuna Mendivil, representante de apicultores de Sinaloa.

El también miembro de la Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura, explicó que, si bien la falta de lluvias no se vio reflejada en la producción de miel, la flor de mangle rojo que se utiliza para la cosecha que se acaba de realizar no adquirido el néctar acostumbrado, lo que bajó la calidad del producto.

“No se vio muy reflejado en la producción de miel la sequía, pero acabamos de cosechar miel de mangle rojo y como no llovió no se llenó de néctar la flor, y eso afectó no tanto en el rendimiento, sino que, en la calidad y cantidad de núcleos de crías, porque aquí salen las abejas de la polinización y entre más crías más núcleos para el próximo ciclo polinizar”, detalló.

Recordó que Sinaloa es el segundo estado con menos producción de miel en el país, solo con un poco porcentaje por encima del la Ciudad de México, esto pues se cuenta con muy pocas áreas de abejas, en consecuencia, de la mortandad que ha provocado los pesticidas utilizados en los cultivos agrícolas.

En cuanto a las personas que se dedican a la actividad explicó que actualmente son 200 productores los que se dedican a la miel de los 300 que se tenían hace algunos años, lo que hace que la producción de miel sea deficiente.

Asimismo especificó que por ser pocos apiarios los que se tienen en el estado la producción anual no es suficiente para cubrir el abastecimiento requerido respecto a la demanda de quienes radican en la entidad, por lo que se vende miel de otros estados.