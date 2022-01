Aplican más de 62 multas a productores de Guasave por mal uso de agua

Sinaloa.- El presidente del Módulo de Riego Guasave dio a conocer que del 25 de diciembre que iniciaron los riegos, hasta el día de ayer, se han aplicado más de 62 multas a productores que han sido sorprendidos desperdiciando el agua en sus tierras.

Modesto López Leal comentó que estas multas se llevaron a cabo en el primer riego y la próxima semana inicia el segundo, por lo que los mismos productores que estén multados podrían ganarse otra sanción en caso de continuar descuidando el vital líquido.

Advertencia

Mencionó que se supone se le darán tres riegos al cultivo, y la semana que entra iniciarán con el segundo, pero si el productor tira agua durante los tres riegos, serán las mismas veces que se les realizará la multa, la cual es de mil pesos.

“Si el productor tira agua las tres veces, las tres veces se le multará, y apenas va el primer riego, faltan dos más”, manifestó.

Detalló que por día se ha multado de uno a dos productores, aunque puede que habrá días en los que se lleguen a multar a más.

Indicó que de las más de 62 multas solo se ha realizado el pago de cinco, y las demás se cobrarán hasta el próximo ciclo, por lo que no hay problema si no se realiza el depósito en cuanto se les aplique la sanción.

“Se van a ir acumulando, no es de que tiraste agua, ve a pagarla, se puede pagar hasta el siguiente ciclo”, declaró.

Consecuencia

Externó que no es una obligación el que la paguen en el momento, ya que tienen hasta el próximo ciclo, pero es seguro que el pago se tenga que realizar, porque al productor que no lo realice, con todos los que se le acumularon durante ese lapso por desperdicio del líquido, no se le entregará su permiso de agua para el siguiente.

López Leal señaló que si no se les entrega un permiso de agua a los productores, no les dan créditos, por lo que es seguro de que el pago de las multas se realicen en algún otro momento, pero antes de que inicie el próximo ciclo.

“Se supone que hasta en abril finalizan los riegos, por lo que se estarán aplicando multas durante tres meses más”, reveló.

El presidente del Módulo de Riego Guasave dijo que esto es con la finalidad de que el productor no desperdicie más agua al momento de aplicar el riego a su siembra.