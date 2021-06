Apostar por la agricultura sustentable es de gran beneficio para el país

Sinaloa, México.- La agricultura sustentable o regenerativa, según el ingeniero agrónomo y agricultor orgánico, Enrique Riveros Echavarría, se sostiene sola y es autosuficiente, es decir, se basa en el principio de trabajar a favor de la naturaleza y no en su contra con el fin de aprovechar las bondades que ya se poseen en vez de querer controlar todo de manera que el proceso termina por ser negativo.

Relevancia

La importancia de la agricultura sustentable está en que actualmente, el costo de los insumos externos que se introducen para poder producir ya son muy elevados, no han subido mucho los precios de los productos agrícolas finales, pero mano de obra, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y diésel van en aumento.

Por ello se busca ser menos dependientes de los insumos externos para ser más autosuficientes, eso en teoría ayudaría a hacer una agricultura más duradera y que sea rentable.

Incluso, en teoría, la mayor parte de los problemas de sequía y fertilidad han sido ocasionados por las prácticas actuales.

El buscar una agricultura autosuficiente va a conllevar a que cada vez estos problemas sean menores, ya que se trabajará con lo mismo que brindará la propia naturaleza.

Al contrario de estar comprando fertilizantes, la idea es buscar de qué manera fertilizar el suelo con productos propios, por lo que, como consecuencia, a lo largo del tiempo habrá tierras más fértiles sin necesidad de ayuda externa, plantas más sanas que serán menos atacadas por las plantas y por lo tanto se reducirá la necesidad de aplicaciones y trabajos mecánicos, además de una posible menor producción, pero con una mayor rentabilidad, ya que eso termina siendo la base, que sean alimentos más sanos y menos dañinos para la salud del suelo, de los consumidores como animales, plantas, personas y del medio ambiente, ya que si se continúa como hasta el momento, llegará el punto que todo acabará.

Entre los consejos para quienes están interesados en esta práctica, lo primordial es empezar de poco a poco, hacer un buen análisis de conciencia, de qué se está buscando y si se busca un beneficio a corto o largo plazo, ya que si se piensa en largo plazo, no hay otra opción más que la agricultura sustentable o regenerativa, enfocar lo que se quiere, ser abierto y flexible en cuestión de metodologías que se vayan aplicando, entender que no hay bueno ni malo por sí solo, sino que es un conjunto de todo, probar, observar y estar en constante mejora e implementación.

Avance

Sin embargo, es satisfactorio que hoy en día la mayoría de los agricultores ya estén un paso dentro de dicha práctica, ya que nadie gasta por gastar y de cierta manera todos buscan una manera para tener mejores cultivos sin la necesidad de tanto insumo externo.

Es decir, si es posible todos obtengan rendimiento y utilidad suficiente con menos costo, no hay razón por la cual no participar en la agricultura sustentable, además, el cambio climático, la naturaleza y la salud son muy importantes y es necesario abordarlos de inmediato.

Sustentabilidad

Esta práctica conlleva a la capacidad que se permita un desarrollo óptimo del sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo. 100 por ciento de los problemas actuales podrían resolverse.

