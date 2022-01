Apoyo para coberturas en Sinaloa quedará en 200 pesos por hectárea de maíz

Guasave, Sinaloa.- El secretario de Agricultura en el estado de Sinaloa dio a conocer que no es posible incrementar el apoyo de 200 pesos que se otorgó para el pago de coberturas por tonelada de maíz, debido a que ya se dio un aumento del doble en ese renglón, porque originalmente era de solo 100 pesos.

De igual manera, Jaime Montes Salas señaló que las condiciones económicas del país frente a la pandemia de Covid-19, que nunca habían estado así en la historia de la humanidad, se han solventado por el gobierno, sobre todo lo más apremiante, y en este caso se dobló el apoyo para las coberturas, porque se está hablando aproximadamente de 4 a 5 millones de toneladas del básico en Sinaloa.

“En caso de que se acreditaran todas, estamos hablando de 8 mil millones de pesos con los 200 pesos por tonelada”, resaltó.

Desventajas

Señaló que se tiene que admitir que el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo grande para apoyar a la producción, pero no hay dinero que alcance para modificar todas las adversidades que están pasando en la agricultura, pero se estará trabajando constantemente a favor de la ayuda de los hombres del campo.

Detalló que los 200 pesos solo son una ayuda para comprar las coberturas, no para salvaguardar ni solventar los altos costos de los insumos, ya que las coberturas no son para ganar dinero, sino más bien para que no se pierda el patrimonio familiar.

Indicó que los productores tienen ayudas, porque la política de legibilidad es ir primero por los más necesitados, por lo que hay una dispersión por parte del gobierno federal de ayuda para los que siembran hasta 5 hectáreas de riego y 20 de temporal, que es el programa de producción para el Bienestar que también se está en coordinación con el gobierno estatal y federal para darle atención a todo.

Aseveró que hay otros programas, como el establecimiento de praderas que están en el gobierno federal, y están atendiendo la recuperación del estatus ganadero y la vinculación de universidades con campo experimentales.

“Haremos muchos programas que ya estamos atendiendo, e iremos desarrollando todo esto que tenemos planeado para rescatar y ayudar al campo”, declaró.

Insumos

Montes Salas aseguró que en cuanto a la alza en el precio de los insumos, no se pueden regular porque no depende de ellos, ya que solo les compete el cómo abastecerlos de insumos como el fertilizante, semillas y agroquímicos.

“Hace unos 20 años éramos autosuficientes, pero hoy ya no tenemos un metro cúbico de amoniaco porque eliminaron la planta, por eso depende de nosotros el cómo abastecernos de esos insumos”, finalizó.