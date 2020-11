Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, un atentado contra el campo

Sinaloa.- Los diputados le han dado la espalda al campo sinaloense al aprobar recortes lesivos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, dijo Baltazar Aguilasocho Montoya, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP).

Aguilasocho Montoya, expresó que al enterarse de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, en el que se eliminaron gran parte de los apoyos que tenía el sector, basta para convencerse del nulo compromiso que tienen los legisladores.

Reprobados

“Nosotros todos los días trabajamos para contribuir en la alimentación de 127 millones de mexicanos. Quienes somos parte de la AARSP reprobamos el hecho de que este gobierno se empeñe en desmantelar el sector primario y que intente sepultarlo.”

Y es que además de recortar de tajo los programas de Concurrencias y seguros catastróficos, recortaron más de 600 millones de pesos al fideicomiso que sostenía los programas de crédito de la Financiera Nacional.

“Los señores diputados deben de saber que así no es la cosa, así no se puede avanzar en la transformación del país porque no es justificable que una vez más con el gastado argumento del “primero los pobres”, el mismo gobierno emprenda acciones que seguramente terminarán por hacer crecer todavía más los niveles de pobreza.”

Desventajas

Recordó que en ninguno de los países con los que los productores mexicanos compiten en el Tratado de Libre Comercio los gobiernos les recortan presupuesto al campo, “por el contrario a ellos se les apoya para que sean más competitivos.

Nosotros en Sinaloa ya hemos dado la muestra de que con nuestro esfuerzo y buen trabajo generamos más de seis millones de toneladas de maíz para la alimentación de los mexicanos.”

Por otra parte, recordó que incluso en los puntos más críticos de la pandemia los productores siguieron laborando para no poner en riesgo la producción de alimentos.

“No se vale que por ser tan competitivos se pretenda castigar a los productores comerciales.”

Aguilasocho Montoya dijo que esperan que en enero alguien corrija la plana de lo que calificó como “un atentado contra el sector primario.”

“Confiamos en que aún queda un poco de sensibilidad para dimensionar y entender el daño que se les está causando a miles de mexicanos.”