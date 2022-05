Arancel cero para importación golpeará a productores de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Los productores de Sinaloa se tendrán que rascar con sus propias uñas para poder cubrir los altos costos de producción en el ciclo agrícola siguiente, al no poder acceder a los apoyos en fertilizantes que se estarán otorgando en el sur del país, lamentó Enrique Riveros Echeverría, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

Recordó que los costos de producción de la temporada otoño-invierno 2022, se verán afectados con semillas caras, combustible caro y fertilizantes caros, además de una competencia de Estados Unidos que tendrá beneficios aduanales y fiscales ante el anunció del gobierno federal de aplicar arancel cero para la importación de algunos alimentos con el fin de contrarrestar los efectos de la inflación.

El presidente de la asociación dijo que a su parecer no es una buena estrategia para bajar los precios de los alimentos darle beneficios a los productores de otros países, sin aplicar apoyos a quienes producen los alimentos en el país.

"No se me hace buena jugada, posiblemente si iban a hacer algún apoyo el apoyo debió ser en los insumos y productos necesarios para poder producir y no estar apoyando la producción de otro lado, de otros países demeritando la producción que tenemos local, yo no lo veo positivo", reiteró.

Rivera Echeverría sugirió que una estrategia que beneficiaría a los productores del estado sería aplicar una extensión de los apoyos para compra de fertilizantes que se tiene o aplicar en semillas para que logre una producción más barata.