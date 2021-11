Arrojan buenos resultados primeros cortes de hortalizas en Sinaloa

"Debido a las lluvias viene un poquito tarde pero viene bien, plantas sanas, hasta ahorita no se a reportado nada malo, viene todo de normal a bien, vamos arrancando y vamos esperar que se tenga más superficie de producción, ya se empezó y hay que ver cómo se comportan los precios", indicó Enrique Rodarte.

El líder de la asociación explicó que debido a las últimas lluvias que se presentaron en la entidad, se cuenta con un pequeño retraso en el inicio de los cortes de hortaliza, mismos que se están generalizando esta semana y algunos iniciaron hace algunos pocos días, pero esto no representa mayor complicación ni efecto adverso a las plantas.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.