Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente rechaza que el padrón de socios tenga anomalías

Guasave, Sinaloa.- Ante los señalamientos del candidato a la dirigencia de la AARSP, Eucario Ortiz, de que halló muchas irregularidades en el padrón de socios que se le dio, Baltazar Aguilasocho Montoya informó que rechazan categóricamente que en el listado existan anomalías, como pretende hacerlo ver un grupo de personas que buscan que la imagen de la Asociación se vea afectada.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente señala que desde hace meses los directivos escuchan la inquietud de agricultores que pedían la inclusión de nuevos socios, y algunos de ellos se acercaron al organismo para manifestar su interés de ser aceptados en el padrón.

Respuesta

Precisó que en los últimos meses se recibieron las solicitudes de nuevos ingresos, las cuales fueron revisadas por el Consejo Directivo, quienes en conjunto avalaron la inclusión de estos asociados, la mayoría de ellos agricultores que cada año se preocupan por entregar sus cosechas en bodegas, o bien, que son habilitados de la parafinanciera.

“Por supuesto que contamos con los expedientes de cada nuevo socio, y queremos reiterar que no existe ninguna irregularidad como se señala”, aseguró.

Lamentó que al calor de la contienda que vive el organismo, se pretenda dañar la imagen de la Asociación y de quienes la dirigen.

Manifestó que saben que algunas de las personas que han emprendido estos ataques lo hacen al calor de la contienda electoral, por lo que los invitan a que frenen esta campaña negra, porque es evidente que ante la falta de argumentos optan por la denostación y el engaño.

Acusaciones

Eucario Ortiz aseguró en rueda de prensa que el padrón que se le entregó por parte de la AARSP, está ‘rasurado’, ya que el cálculo que hizo con el consejo de su contrincante, es que tienen entre 17 y 18 personas del consejo actual, que de alguna forma se ha manifestado que no quieren salir del organismo, lo cual no es posible.

“Dentro del consejo de la otra planilla hay 17 integrantes que se han estado pasando los puestos unos a otros”, aseguró. Indicó que en el padrón 2022 se está añadiendo a 310 personas que desconocen de dónde surgieron.

“Quiero hacer un llamado, pero a Caades, pero no se lo puedo hacer porque todos sabemos que Gustavo Rojo ha sido comparsa en esto, junto a Baltazar Aguilasocho para favorecer a Jesús Rojo”, aseguró.

Aseveró que no tiene nada contra Jesús Rojo, porque es una persona muy trabajadora, pero que él no se anda ‘faldeando’ con ningún hermano para llegar a una candidatura, y no puede aceptar el que trabajen en un padrón para hacer una burla y abusiva. Respecto a esos señalamientos, Gustavo Rojo Plascencia asegura que como presidente de Caades no se ha metido ni se meterá en el proceso de elección de ninguna Asocia-ción de Agricultores en el estado.

Hizo el llamado para que se lleven a cabo campañas de respeto y propositivas de proyectos, que es lo que quieren escuchar los socios, y que los únicos perjudicados de una campaña negra no es el candidato, sino la Asociación.