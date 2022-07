¡Atención, pescadores! A más tardar en 40 días se reflejarán pagos de Bienpesca en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A más tardar en 40 días, se espera que se vea reflejado el pago a los pescadores que aún no reciben el apoyo de Bienpesca en su tarjeta, dijo el delegado de programas federales en Sinaloa, Omar Alejandro López Campos.

Explicó que el retraso en la entrega del recurso que generó molestia en un gran número de pescadores se debe a la bancarización de los beneficiarios, ya que a los que se les ha depositado son quienes recibían pagos vía tarjeta.

López Campos recordó que de los 35 mil beneficiarios que se tienen registrados en el estado, cerca de 10 mil pescadores no han recibido el pago por el proceso de bancarización, mismos que podrán acceder de manera directa y en su tarjeta el apoyo en un plazo de entre 30 a 40 días después de que se recibió el plástico.

"Todas las tarjetas de Bienpesca no vienen con el dinero, hay que hacer un proceso de activación y tarda aproximadamente entre 30 y 40 días, ese es el tema y no hay más, todo el recurso que se distribuye no falla, llega, pero ese es el problema, se acaban de bancarizar y hay que seguir el proceso normal para que puedan hacer uso del recurso", reiteró.

Tomando en cuenta de que un gran número de tarjetas ya fue entregada, López Campos dijo que se estima que a finales de agosto los recursos están fluyendo para los beneficiarios que aún no reciben el pago, además de tenerse alguna duda los servidores de la nación están disponibles para aclaraciones.

"A todo aquel beneficiario que tenga alguna duda sobre su beneficio que se acerquen a nuestros servidores de la nación, nuestras redes sociales, estamos muy atentos de ellos para cualquier orientación", expuso.