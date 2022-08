Aumentar la siembra de cultivos de baja demanda de agua en Sinaloa podría colapsar precios 

"Si se siembran de más nosotros mismos provocamos que no haya buena comercialización, si sembramos de más nosotros mismos saturamos los mercados, y es una situación que nosotros mismos estamos trabajando en ello, esos cultivos de baja demanda de agua buscarles mercados más certeros porque si desgraciadamente no tienen la rentabilidad que te asegura un cultivo como el maíz", expuso.

Advirtió, una de las estrategias que se sugieren para eficientar el uso de agua ante los problemas de sequía que se tienen desde hace más de dos años en Sinaloa se menciona la siembra de cultivos de baja demanda de agua en el próximo ciclo agrícola otoño-invierno 2022-2023 , sin embargo, de determinarse la siembra de altos porcentajes de estos granos, como es el frijol y el garbanzo, se corre el riesgo de colapsar los mercados y que no se tenga buen precio de comercialización.

Culiacán, Sinaloa.- Los cultivos de baja demanda de agua no son opción de ganancias y rentabilidad para el productor , advirtió Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades).

