Aumento del 53 por ciento en fertilizantes pone en riesgo rentabilidad agrícola en Sinaloa

El aumento, en promedio, del 53 por ciento en los fertilizantes pone en riesgo la rentabilidad de la actividad agrícola en la entidad, así lo expresaron Marte Nicolás Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS); Gilberto Irazoqui Galaviz, presidente del Comité Municipal Campesino Número 5 de Ahome, y Faustino Hernández Álvarez, miembro de la Liga de Comunidades Agrarias. En entrevista para EL DEBATE, compartieron las inquietudes del sector y los esfuerzos para contrarrestar el alza.

En mayo de 2021, el precio del maíz llegó a estar en 6 mil 102.27 pesos por tonelada, de acuerdo con los precios de las materias primas del Banco Mundial. Gilberto Irazoqui explicó a qué se debió este fenómeno: “El buen precio que había tenido fue gracias a la alta demanda de China, a la sequía en Brasil y Argentina y el desorden climático que tuvo Estados Unidos”.

Sin embargo, lo que en su momento fue motivo de alegría para los agricultores, se volvió en contra para el siguiente ciclo de siembra agrícola. “Empezaríamos un ciclo con mucha incertidumbre, incierto, de cual podría ser el precio del maíz. Vamos a comenzar con costos muy altos”. Esto debido al aumento de los costos de producción, como es el caso de la renta de la tierra y el de los insumos de las semillas y fertilizantes.

El alza de los precios

Marte Nicolás Vega Román detalló que el incremento en el costo de los fertilizantes se debió a la alta demanda que presentan países como India y Brasil, a los aranceles impuestos por China y Rusia a sus exportaciones, y a los aumentos de las tarifas marítimas. También dijo que los vendedores de fertilizantes, entre otros insumos del campo, suben sus precios de forma injustificada, ya que la cotización del maíz en el mercado internacional varía, mientras que los costos de producción no hacen más que aumentar.

Por su cuenta, Gilberto Irazoqui denunció abuso de parte de la industria de los insumos: “hemos estado viendo con mucha preocupación cómo las empresas y los distribuidores de fertilizantes y todo lo relacionado con los insumos que se requieren para el campo, las transnacionales ya se están afilando las uñas. Ahorita es voracidad de ellos. Vemos con mucha preocupación, con mucho desespero, cómo se está pulverizando esto, que para nosotros en un momento fue júbilo, lo que fue el precio que en el mercado del maíz”. Es por ello que urgió a las autoridades a que regulen estos incrementos, “que intervengan y hagan algo para que no se cristalice esta voracidad de las distribuidoras de los agroquímicos y de las semillas”.

Gilberto, como otros agricultores, teme que el precio de la siguiente cosecha del maíz no sea congruente con estos incrementos: “el mercado de los granos se rige por el mercado internacional, aquí los principales, los que soportamos este incremento, somos los productores, esto te disminuye el margen de utilidad”, añadió.

La incertidumbre de la próxima cosecha

Al referirse al agua, Irazoqui Galaviz dijo que, a pesar de haber buenos niveles en las presas, “todavía no tenemos nada garantizado de qué es lo que pudiéramos sembrar”. Aun así, aseguró que los consumidores no se verán afectados por el incremento en los costos de producción de productos del campo. “Esto no se reflejaría en el precio del consumidor final. Por lo general, somos los productores quienes absorbemos este incremento”.

Del mismo modo, Faustino Hernández manifestó: “todo esto nos está afectando a la economía de los productores, porque una cosa es que hayamos tenido un precio justo de base en el tema de la comercialización del grano como el maíz, donde hubo un beneficio, pero esto, en lugar de ayudarnos, nos afecta”. Señaló afectaciones a la agricultura comercial de Sinaloa, por ello pidió la intervención de las autoridades: “pedimos la atención del Gobierno federal para que ponga un alto en el alza de los insumos de las empresas comercializadoras”.

Hizo hincapié en resolver estas subidas para evitar pérdidas para el sector agrícola: “si no nos ponemos alerta, esto va a encarecer el ciclo agrícola de otoño e invierno. No tenemos las condiciones propicias, ya que no hay suficiente agua en las presas para tener un ciclo agrícola normal”, concluyó.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) segmenta el suministro de insumos agrícolas en: fertilizantes y agroquímicos; semillas y materiales para la siembra; maquinaria y equipos. El organismo sugiere la intervención de los Gobiernos de países en vías de desarrollo con el objetivo de corregir las “fallas del mercado”.

