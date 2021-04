Autorizan 50 millones de metros cúbicos para completar ciclo de riego: AARFS

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de dar certeza a los productores que aún tienen sus siembras correspondientes al ciclo otoño-invierno, la Comisión Nacional del Agua autorizó extraer 50 millones de metros cúbicos de agua para el riego de los cultivos pendientes, declaró Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) dijo que con este agua ya se podrá cerrar dicho ciclo y poder iniciar con el de primavera-verano.

“De los 100 millones que pedimos, se autorizaron 50 y digo esto con la idea de darles certidumbre al ciclo otoño-invierno, supuestamente no se nos autorizó la totalidad solicitada para no favorecer cultivos que no fueron autorizados de primavera-verano”, señaló.

De igual forma comentó que la tardanza para resolver esta solicitud generó incertidumbre entre los productores; sin embargo, reconoció que el ya tener cierta cantidad confirmada es un respiro para el productor.

Dentro de la tardanza lo bueno es que se van autorizar esos volúmenes y ya los módulos van a estar un poco más tranquilos para seguir con su programa. Esto nos da certidumbre”.

Vega Román reconoció la comunicación que ha habido con el Distrito 075 de la Conagua, confiando en que para el próximo ciclo no vaya a haber complicaciones pues el panorama es incierto al no tener mucha agua en los embalses.