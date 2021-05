Avance en las trillas mitiga la falta de alimento para ganado en Sinaloa

Sinaloa.- Baja el desabasto de alimento para el ganado, esto ante los avances que tienen las trillas en algunas partes de Sinaloa, aseguró Luis Fernando Velázquez Serrano, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS), esto ante el problema que se había manifestado de escasez de pastura.

Explicó, que, al contarse con más cantidad de alimento, los ganaderos tienen de donde abastecerse, además se sigue trabajando en la entrega de pacas para quienes lo soliciten el la UGRS.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Ahorita afortunadamente están trillando ya los maíces, y estamos aprovechando, está llegando a más lugares ese alimento que no lo teníamos hace algunos meses, nosotros estamos llevando alimento a las zonas afectadas, a los que nos piden apoyo, porque no podemos andar ofreciendo el servicio para todos porque son 30 mil familias y no nos alcanza lo que tenemos, sin embargo. lo estamos haciendo”, expuso Velázquez Serrano.

Leer más: Habrá precio rentable para maíz y trigo, pese a la baja en los mercados: Caades

En cuanto al problema de la falta de alimento que era generalizada para todo el estado, el líder ganadero invitó a quienes cuenten con problemas para abastecer de pastura a sus animales, a que lo hagan saber a la UGRS para poder ayudarlos en la medida de lo posible.

Por otra parte, dijo que la carencia de agua continúa, esto pues se encuentra la sequía en su punto más alto, en espera de que en los próximos meses puedan iniciar las lluvias y se solucione el problema con los posos abrevaderos que se han estado construyendo.

“Estamos ahorita en la época de las dos cosas difíciles, agua y comida es el pico de la sequía y estamos por empezar el verano y es cuando se vienen las lluvias, pero de por si cada año en estos días son el estiaje de nosotros, ahora se hace más difícil porque no nos llovió el verano pasado lo suficiente”, lamentó el presidente de la UGRS.