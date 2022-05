Avance lento con problema de robo hormiga en el maíz en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Anapsin señaló que han avanzado muy poco en la solución del problema del robo hormiga en los maíces, el cual padecen año tras año.

Modesto López Leal declaró que por parte de las autoridades, la vigilancia es muy poca y las siembras son muchas, lo que hace imposible el que una patrulla se percate si hay o no una persona dentro de las siembras robando.

Medidas

Expresó que la solución más fácil es frenar a los compradores poquiteros, ya que si no hay comprador, no habrá vendedores y eso abonaría un poco más a tratar de erradicar ese problema.

Destacó que como el precio en el que se encuentra el grano es muy favorable, eso hace que le pongan más atención a ese tipo de temas, ya que cuando el maíz está barato, ni robarlo es negocio.

“Son por temporadas, el precio es el que mueve más a la gente, y ahorita realmente donde hay una trilla se va la gente a pepenar y se queda ahí, y si hay una siembra por un lado, ahí completan el viaje”, resaltó el líder campesino.

Aseguró que esto es algo que les ha tocado ver año tras año, e incluso en lo personal le ha tocado visitar trillas donde se logran percatar de manera rápida que los robos son grandes y no es una sola persona la que se encarga de llevarlo a cabo, porque es mucho lo que logran cortar.

Aseveró que normalmente quienes roban mazorcas se trasladan en moto, pero para transportar más de dos costales ya es un poco complicado.

Mencionó que los que han estado robando son varias personas y no una sola. López Leal indicó que esto no le perjudica al productor en lo más mínimo, ya que lo que les está afectando por el momento es el robo que les están haciendo en los centros de acopio, lo cual es lamentable, pero se han percatado que en este ciclo el productor no pone mucho interés debido al buen precio del básico.