Avanza al 60% la contratación de maíz otoño-invierno en Sinaloa

"Cómo se están presentando los contratos, las condiciones de los contratos, gran parte de ellos, la mayoría son libre a la alza, entonces no tiene ningún sentido pensar en jugarnolas por la libre cuando lo único que te puede dar la libre de beneficio es el costo de la cobertura, pero el costo de la cobertura viene con el apoyo de gobierno del estado, entonces sería en el peor de los casos, sería muy mínima la diferencia", reiteró.

Especificó que la mayoría de los contratos que se tienen hasta el momento ofrecen condiciones de precio libre a la alza , por lo que el productor debe de buscar la certeza de tener venta de su cosecha y no buscar vender por la libre en búsqueda de mejor precio, mismo que por las condiciones de mercado podría caerse en cualquier momento.

"Llevamos un muy buen avance en las coberturas, estamos buscando los mejores contratos, las mejores condiciones para el productor, tenemos ofertas que no nos gustan mucho entonces no las hemos tomado, estamos buscando mejores ofertas", reiteró Rivera Echeverría.

Recordó que será aproximadamente en un mes que inicia la cosecha de maíz en la entidad, y a pesar de que se cuenta con un rezago del 40 por ciento en la contratación a nivel estado , no se han aceptado algunas propuestas de compradores, esto porque se están buscando las mejores condiciones para los productores.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.