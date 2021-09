Avanza cosecha en granjas acuícolas de Angostura; auguran buena producción

Angostura, Sinaloa.- Está en curso el primer ciclo de cosecha en granjas acuícolas de Angostura. Se espera buena producción para el cierre planeado en noviembre, porque las lluvias les han beneficiado, informó el presidente de la Junta Local de Sanidad Acuícola, César Cuadras.

La temporada de cosechas en granjas acuícolas ya está en curso de parte de los acuicultores que iniciaron con el primer ciclo. El presidente de la Junta de Sanidad Acuícola expuso que la cosecha ha marchado bien, sobre todo porque las condiciones climáticas han favorecido.

“Está saliendo bien, esperemos que vaya mejorando y que no batallemos por el tema del oxígeno, ya que mientras siga lloviendo nos favorece, pero en la medida que ha llovido en esta zona. Mientras se siga manteniendo y no sea exagerado no nos afecta. El agua nos ayuda bastante a mejorar la calidad y la salinidad, siempre y cuando no sea en exceso”.

Se estima que ante las toneladas que se dejarán de cosechar en las granjas acuícolas afectadas por la tormenta “Nora”, la repercusión en demanda para los acuicultores de Angostura no será fuerte.

Sobre el tema, comentó César Cuadras que a futuro podría haber un significativo beneficio, pero no va a ser una repercusión fuerte, y en estos momentos de cosecha en que se encuentran “ya se hubiera notado el impacto”, explicó.

El secretario de Pesca de Sinaloa, Carlos Noé Contreras, informó sobre las pérdidas de producción en las granjas del estado afectadas por la tormenta y que no tendrán un impacto en la demanda para las granjas de Angostura.

“Se estima que se perdieron alrededor de 5 mil a 7 mil toneladas. La producción en el año para Sinaloa fue alrededor de las 80 mil, y no es más de un 8 por ciento lo que se perdió, pero es mucha la zona afectada. Sin embargo, en producción, al igual en la pesca ribereña, se concentra de la zona centro hacia el norte, donde está la mayor parte, pero Angostura también es un líder productor”.