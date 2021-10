¡Bajas expectativas! Inicia el corte de cacahuate en la región del Évora en Sinaloa

Sinaloa.- A pesar que la temporada de lluvias tuvo un buen inicio, de tal manera que mantuvo esperanzados a las cacahuateros de la región del Évora en Sinaloa, los últimos meses no fueron nada favorables, por lo que sus expectativas respecto a los resultados a obtener han bajado.

Actualmente algunos agricultores ya iniciaron los cortes, sin embargo, en el lapso de una semana los arranques podrían detonar.

Paciano Mojardin, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Cacahuate, informó que hay muy bajas expectativas de parte de todos los cacahuateros, y la razón principal de la actual situación fue la falta de lluvias, ya que ante la secases, el cacahuate no tuvo un buen desarrollo, lo que le resta calidad a la cosecha y al precio que pueden vender.

“El desarrollo de la planta no fue normal, sin embargo, esperamos que haya casechitas, vamos a esperar a ver como se vienen, ojalá que las cosas salgan más o menos, para a ver si logramos que nos vaya bien”.

Aseguró que por el momento no se tiene claro el precio del cacahuate, no obstante, para que sea redituable tiene que llegar a valer alrededor de 20 pesos, sin embargo, esto es casi imposible, ya que el mercado no lo permite. Por lo que se mantiene en la espera de obtener buenos resultados a pesar de los obstáculos.

De igual manera, mencionó que en la temporada pasada el cacahuate se vendió a un precio muy bajo, que redundó entre los 13 y 13.5 pesos. Situación que continúa siendo preocupante y desmotador para todos los agricultores, ya es una cantidad extremadamente baja.

Con tristeza, comentó que el temporal los ha estado tratando más en los últimos años, lo que no les ha dejado buenos resultados, a esta problemática se une el descuido que las autoridades han tenido con este sector tan importante, ya que les retiraron una gran cantidad de apoyos a las zonas temporaleras, tales como el Procampo y créditos, “teníamos unos programas de apoyo de parte del gobierno para zonas temporaleras y desde que llegó el gobierno de estado nuevo, que actualmente está, nos quitó los programas y estamos muy olvidados”.