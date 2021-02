Bajas temperaturas en Mocorito causan siniestro en cultivos de guar

Mocorito, Sinaloa.- Lamentablemente las bajas temperaturas que se dejaron sentir en días pasados en la región del Évora, especialmente en Mocorito, causaron serios daños en los cultivos de guar establecidos como prueba de la semilla en zona de temporal, pues los productores confirman que hay siniestros totales.

César Gastélum comenta que en toda la superficie que se sembró este cultivo experimental no funcionó a como era la expectativa, por tal motivo se atrevería a decir que esta semilla es más para ciclos de primavera-verano que de temporada otoño-invierno, pues debido al intenso frío las plantas pararan drásticamente el buen desarrollo que llevaban y por tal motivo quedaron muy chicas.

“A como estaban las cosas yo lo corté para guardar un poco de semilla, porque yo sí creo que este cultivo puede ser una alternativa viable para los temporaleros. Cuando siembre chop suey también la voy a establecer, porque soy de la idea que es más de calor y agua”, expresó.

Agregó que reconocen que esta temporada hizo mucho más frío que en años anteriores y eso les afectó en sus plantas, ya que todo iba muy bien manteniendo estas un buen desarrollo, sin embargo, cuando descendió la temperatura se les echó a perder.

“Quedó como el frijolito, chiquito, pero eso sí, con mucho ejote. No tengo el dato exacto de cuántas hectáreas en total se siniestrarían, pero seguro fueron la mayoría de las aproximadamente 80 que estaban en prueba, pues todos los que sembramos guar aquí, en esta etapa de otoño-invierno, no tuvieron desarrollo. Sin duda este cultivo no es de frío, es más de climas tropicales, y la verdad que sí requiere de agua, contrario a lo que se nos había dicho”, expresa el productor César Gastélum.

