Bajo nivel de presas pone en riesgo próximo ciclo agrícola en Sinaloa

Sinaloa.- Aunque el ciclo agrícola 2020-2021 ya tiene un 95 por ciento de avance pese a las dificultades por la falta de agua, el próximo ciclo sí está en riesgo al encontrarse las presas de Sinaloa al 14 por ciento.

El presidente de la Red Mayor del Distrito 063 señaló que en caso de que las presas no recuperen una capacidad al menos del 70 por ciento, sería catastrófico para la economía del municipio y del estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Problemática

Julio César Sánchez Flores, presidente de la Red Mayor del Distrito 063, señaló que el panorama no es alentador por la capacidad en la que se encuentran las presas, y recalcó que se requiere estén al menos en un 70 por ciento para poder tener posibilidades en el ciclo venidero.

Leer más: Conmueve el apoyo de miles de pesonas para el perrito Rodolfo

“Los niveles de las presas a nivel estado están creo que al 14 por ciento en global, es algo serio, delicado, ahora sí que desafortunadamente ocupamos que nos peguen unos ciclones para poder recuperar los niveles y estar en posibilidades el ciclo venidero de darle el servicio a los usuarios normalmente, que es difícil. Definitivamente el nivel de las presas tiene que subir de un 70 por ciento en general para poder que se dé un ciclo normal.”

Sánchez Flores detalló que además se tiene primero que garantizar el derecho humano al agua para poder planear un nuevo ciclo y la situación no es halagadora, pues depende de la naturaleza.

“Primero que nada se tiene que asegurar el público urbano, el derecho humano al agua, eso es lo que primero se tiene que cubrir y después de salvar y tener la seguridad de que no les va a faltar a los humanos y a los animales el vital líquido, entonces se podrá planear un nuevo ciclo, pero definitivamente esperemos que se nos componga el clima, la situación, pero no es halagador, es una tarea que no depende de ningún ser humano, depende de la naturaleza, depende de Dios.”

En ese sentido, se le cuestionó sobre la posibilidad del programa de bombardeo de nubes, a lo que el presidente de la Red Mayor respondió que lamentablemente es muy costoso y no asegura que el problema se resuelva.

“Es una teoría no asegurable, es buena porque todo lo que hagas a favor de, pudiera ser beneficioso, pero no significa que te garantice que resuelva el problema y sobre todo es costoso, pero amén de que sea costoso, la efectividad no la podemos garantizar.”

Leer más: No duele, así reaccionó AMLO al recibir la vacuna contra Covid-19 en La Mañanera

Consecuencias

En caso de que la situación no se componga, de que no hubiera lluvias y las presas no recuperaran capacidad, las consecuencias serían catastróficas, advirtió Sánchez Flores.

“Definitivamente traería consecuencias económicas muy fuertes, sobre todo que Sinaloa es un ente principalmente agrícola pues nos pegaría y hablar de Guasave estaríamos hablando de una catástrofe económica y una situación extremadamente seria y delicada.”