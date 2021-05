Bajo nivel en canales de Ahome no es situación de módulos; Conagua es quien debe soltar agua: AARFS

Los Mochis, Sinaloa.- El bajo nivel que se presenta en los canales que conducen a los campos de cultivos y las plantas potabilizadoras en Ahome, no es problema de los módulos de riego agrícola, sino de la Conagua que no suelta el agua, dio a conocer Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) expuso que no deja de ser una situación preocupante y crítica las condiciones en las que están las presas, pero que a diferencia de otros distritos donde las presas se secaron, en el norte hay 700 millones de metros cúbicos de agua.

"Necesita haber una apertura más de Conagua, acuérdense que todavía tenemos 700 millones de metros cúbicos. Entonces debe de haber una apertura de sacar más metros cúbicos diarios para que esta situación no se dé. Necesitan coordinarse las juntas de agua con la Conagua, entre más rápido mejor, porque si no van a estar sufriendo las comunidades esta situación".

Destacó que esta situación no es de los módulos de riego sino que la Conagua debe de soltar el agua.

"Ver que si en algún lugar se están bajando los niveles e inmediatamente echar más agua. Aquí la situación de nosotros no es que no existe el agua, sí existe. Recuerden que tenemos 700 millones de metros cúbicos en presas, hay otros distritos donde las presas se secaron, no es el caso de aquí del norte".

Añadió que tampoco es válido que conagua diga que en México se toman esas decisiones de soltar o no agua.

Yo creo que en esta situación de emergencia, ellos pueden tomar decisiones aquí localmente".

Vega Román comentó que ya se anunció que se cierra el agua para uso agrícola, pero habría que reconocer que el agua sigue fluyendo para uso doméstico, ya que se tiene que trasladar agua a las diferentes comunidades.

Dijo que que se va a buscar la estrategia para darle servicio a los cultivos perennes que tienen derecho a agua y a lo que quedó pendiente que es mínimo.

"La gran mayoría de los cultivos ya salieron, pero las hectáreas que sean por más mínimas que sean, el agricultor que esté en esas condiciones, pues es muy desesperante".

Añadió que no ha sido nada fácil y le consta como han estado sesionando todos los días los módulos y la Red Mayor coordinados con la Conagua.

"No ha sido fácil mantener los niveles en los diferentes canales, pero no es una situación local de un módulo en específico, esta es una situación mundial, la sequía que se está dando".

Expresó que por eso los granos están tan elevados.

"Por la sequía que se dio en Argentina, Brasil, en Estados Unidos, incluso en Sudáfrica, es una situación global, no es válido culpar a un módulo por esta situación. Es una situación emergente generalizada".

Reconoció que están haciendo un gran esfuerzo tanto módulos, Red Mayor y Conagua para salir avantes.

"Yo creo que la gran mayoría ya salió (con sus cultivos) y siguen sesionando todos los días para darle servicio a los cultivos perennes, y más que nada a las diferentes comunidades, que se va a batallar eso es lógico, es normal, hacer llegar agua tan lejos a veces no teniendo la fluidez normal, entonces es complicado. Los cultivos de otoño-invierno prácticamente ya salieron".