Bajos precios llevan al fracaso a los ganaderos de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Productores pecuarios de la zona norte de Sinaloa se quejaron de los bajos precios a que les siguen pagando el ganado los introductores, ya que mientras el precio de la carne se le vende a la población en promedio en los 170 pesos por kilo, a ellos la vaca se la pagan entre los 18 y 20 pesos por kilo y el becerro de menos de 200 kilos a 45.

Ángel Cota Romero, presidente de la Asociación Local Ganadera del Municipio de Ahome, señaló que esto ha colocado en una situación sumamente complicada a todos los ganaderos porque mientras los precios de los insumos no se detienen y constantemente van al alza, los precios a que les pagan el ganado no solamente no reaccionan, sino que van a la baja.

Puso como ejemplo que hace 10 o 15 años atrás la vaca se la pagaban al ganadero a razón de 24 y 25 pesos el kilo y en ese entonces el kilogramo de carne se le distribuía a la población entre los 80 y los 90 pesos y ahorita se les pagan a 18 y 20 pesos, es decir, vale menos el ganado en pie, pero el kilo de carne se le vende a la población a 170 pesos en promedio.

Precisó que eso es lo que no entienden, como si no suben los precios del ganado, pero sí al consumidor.