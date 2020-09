Bodegas y productores también son responsables de retraso en pagos de Segalmex

Sinaloa.- Ante el retraso en el pago de apoyos a productores correspondientes al programa federal precios de garantía, el presidente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, Serapio Vargas, solicito que se den a conocer las bodegas y productores que no están cumpliendo con la documentación y se está dificultando el pago de complemento al maíz.

Destacó que no es solo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) quien lleva toda la culpa de los lentos avances en el depósito de los recursos, sino que además otros eslabones de la cadena que no cumplen con la documentación como es requerida para la validación en plataforma.

Explicó que actualmente se han pagado a 7 mil 500 productores de los 22 mil que se tienen, y se espera que se realice otro pago que llegue a finiquitar 8 mil 500 en total.

En cuanto a los conflictos dijo que de los 22 mil productores solamente 19 mil están en integración pero les falta algún documento, 3 mil no admite la integración Segalmex, y están listos para pagarse 12 mil, de los cuales 3 mil 500 faltan que la bodega mandé la factura de comercialización, lo que quiere decir que el problema no está solo en Segalmex.

"El problema no está en Segalmex,y pido que haga público a esas bodegas que no están emitiendo las facturas y también a esos productores que por alguna razón no se admite el expediente a integrarse, y que haga público los expedientes que están en proceso de ser subsanados, para que el productor se entera y vaya a la bodega y aporte la documentación que le falte", expresó.