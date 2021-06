Buenas expectativas con el arranque de las trillas en el municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Agricultores del municipio de Angostura se encuentran con ánimos y la esperanza de que el producto se logre comercializar a un precio considerable, pues hace días arrancaron con el trabajo de las trillas de maíz y que, a decir de los productores, cuentan con buenas expectativas.

Carlos Beltrán Astorga, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, dio a conocer que con el inicio de éstas se genera un gran beneficio para los agricultores, pues en medio de toda la afectación que han tenido los sectores productivos por la falta de agua, la buena noticia ya les ha llegado.

Comentó que lo que les ha favorecido mucho a los productores es el precio de los granos, puesto que se ha contado con buenos rendimientos, de aproximadamente 10 a 11 toneladas.

“En estos momentos los que contrataron libre al alza tienen buenas expectativas, el precio en estos momentos anda aproximadamente en 5 mil 900 pesos y tiene algunas variantes, de acuerdo a como se mueve el dólar se mueve el mercado internacional, en base a esos movimientos que se registran tienen impacto en los precios, pero hasta estos momentos es un precio compensable a los costos que tienen de inversión”, resaltó.

Asimismo, expuso que ante la gran demanda que tiene este grano los productores se benefician económicamente para sacar adelante sus compromisos.

Reconoció que lamentablemente quienes no pudieron desarrollar los cuatro riegos tendrán una disminución en la producción. “Aún se están generando algunos impactos a la hora de las cosechas, quienes no pudieron establecer sus cuartos riegos y que no lo pudieron dar oportunamente, lamentablemente eso va a tener una disminución en la producción”, recalcó.

El líder agrícola argumentó que así como se presentó esta situación a raíz de la problemática del agua, donde ya se están desarrollando las trillas es en la comunidad de Chinitos, en el campo pesquero La Reforma, así como en la comunidad La Ilama, en Angostura.

“Los que tuvieron la oportunidad de sembrar temprano son unos de los pocos que están trillando en puntos diferentes”, dijo Carlos Beltrán Astorga.