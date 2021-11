Buscan acciones en beneficio de niños jornaleros agrícolas en Escuinapa, Sinaloa

Sinaloa.- En busca de realizar acciones en beneficio de los niños y niñas de jornaleros agrícolas, autoridades municipales de Escuinapa, Sinaloa, e integrantes Save the Children mantuvieron una reunión en donde plantearon el interés de unir esfuerzos en beneficios que garanticen la seguridad, la vida y la alimentación de los infantes que arriban al municipio provenientes de estados del sur del país.

El acercamiento se realizó alrededor de las 15:00 horas, en las oficinas del Sistema DIF Municipal, en donde estuvieron presentes Blanca Estela García; presidenta municipal; e Ilieana del Carmen Castro Miranda, directora de Save the Children.

“Es nuestro primer acercamiento con las nuevas autoridades municipales y llegamos con la intención de sumarnos a los programas que ya se tenían establecidos a jornaleros agrícolas y sus familias, antes estaban cobijados por la Secretaría de Desarrollo Social la cual ya desapareció y que uno de sus principales programas eran a jornaleros y también ha desaparecido en 2018”, expresó Castro Miranda.

Leer más: Ante amenaza de posibles manifestaciones, Ayuntamiento de Escuinapa envía agua en pipas a Teacapán

Lamentó que pese al esfuerzo realizado en años pasados como organización no pudieron dar atención en su totalidad a las necesidades que padecen las familias de jornaleros en el municipio, pero que están dispuestos a sumarse a las nuevas autoridades para juntos brindar apoyo y atención a este sector tan vulnerable de la sociedad.

“Hemos ido avanzado bien, no todo se puede resolver en un primer momento o en una administración, hay ocasiones que nos quedamos con alguna frustración de no poder hacer más por los niños y las niñas, pero creemos que lo que hemos hecho hasta hoy es muy importante porque estamos tratando esencialmente que prevalezca el derecho de la sobrevivencia, que por lo menos las niñas y los niños que estamos atendiendo a través de servicios y alimentos no se mueran por hambre o desnutrición”, especificó.

La presidenta municipal agradeció el interés y apoyo que Save the Children ha brindado por años al municipio, por lo que ella y su gobierno se sumarán al 100 por ciento para garantizar una mejor calidad de vida a las familias de jornaleros que arriban al municipio en busca del sustento familias en los campos agrícolas del valle de Escuinapa.

Buscan acciones en beneficio de niños jornaleros agrícolas en Sinaloa | Foto: Debate

“Me siento muy agradecida por la atención que ponen a los niños y niñas de jornaleros principalmente, que si no están en albergue se ven a niños cuidando niños porque lo hemos vivido en las diferentes comunidades. Por ello hoy yo les agradezco este apoyo que vienen a traer a nuestro municipio que no solo en la alimentación, es en el cuidado, la educación para este sector de la población”, especificó la alcaldesa.

Frente a los integrantes de Save the Children García Sánchez se comprometió a estar muy pendiente de las necesidades que surjan en las áreas en donde se brinda atención a los jornaleros agrícolas, como lo es el albergue y la guardería de Isla del Bosque.

Leer más: Alcaldesas del sur de Sinaloa se reúnen con los sindicato de trabajadores de Escuinapa y Rosario

Finalizó diciendo; “Lo que este de mi parte me pongo a la orden, cuente con todo mi apoyo y ver de qué manera yo les puedo apoyar, como mujer, como presidenta y como ayuntamiento, tengan la certeza que estaré muy pendiente del albergue. Porque necesidades hay muchas, pero mi compromiso es asignar mayor personal y que tenga mejores condiciones de vida”.