Buscan que el candidato del Partido Revolucionario Institucional no pisoteé la trayectoria de los militantes

Guasave, Sinaloa.-Ante una reunión publica el día de hoy se hizo oficial la consolidación del Frente Político Por Sinaloa en Guasave conformando la mesa directiva que habrá de dirigir Omar Ayala Terraza como coordinador.

En dicha reunión se tuvo la presencia de Jorge Abel López Sánchez, coordinador estatal del frente político, quien hablo de cómo surge el frente después de una reunión de diferentes actores políticos y en el cual buscan que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenga candidatos salidos de las filas, de la militancia, reconociendo la trayectoria, y no, que se elijan “proyectos a corto plazo” o “al vapor” que solo pisotean a los priistas que por muchos años han trabajado desde las bases del tricolor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"A los gobernantes no les interesa el futuro del partido, a los gobernantes les interesa el futuro personal, a los militantes nos interesa el futuro y debemos cuidarlo, que las decisiones de las candidaturas no estén alejadas del sentimiento de la verdadera militancia y de los cuadros del partido, sin imposiciones políticas, por eso nace el frente político Sinaloa", informó López Sánchez.

"Necesitamos candidaturas con honestidad probada, vocación de servicio y capacidad para gobernar, no se trata de que tengan popularidades vanas. No aspiró a ninguna candidatura, quiero tener la voz completa, la autoridad política y moral suficiente, para aglutinar a una generación política para apuntalar proyectos políticos, para servir a la sociedad, y que el partido defina una candidatura que represente los intereses del priismo en Sinaloa y particularmente que sean personas con trayectoria, con militancia, con capacidad probada, que no sean candidatos inventados, no queremos que el PRI le dé la espalda a sus cuadros y militantes, informó el coordinador estatal que actualmente se han organizado 15 de los 18 comités que habrá de tener el frente, los cuales en los próximos días habrán de consolidarse. La invitación es para todos los militantes priistas para que se sumen a este frente que pretende darles voz a todas esas voces que por muchos años no han sido escuchadas ni tomadas en cuenta dentro del PRI", explicó

Por su parte Omar Ayala, al hacer uso de la voz expresó “vemos que se están dando circunstancias muy especiales en nuestro estado. El año que viene tendremos elecciones, y en esas elecciones habremos de decidir lo que queremos para Sinaloa en los próximos seis años, para Guasave en los próximos tres años y lo decimos claramente, no nos gusta cómo se están dando las cosas, no nos gusta porque la ciudadanía, el electorado nos dio una lección en el 2018, y fue muy contundente” señaló Omar Ayala, Coordinador en Guasave del Frente Político por Sinaloa.

Y es que los integrantes del frente se sienten preocupados por el futuro de su partido en el cual no se ve representada la verdadera militancia “si no tuviéramos gente con preparación, formación y trayectoria pues está bien que buscáramos otras opciones, pero si las tenemos al interior no hay necesidad de andarlas buscando fuera. No estamos de acuerdo con las decisiones que se están tomando en el estado y en el municipio con miras a la elección del 2021”.