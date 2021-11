Cacahuateros de la Región del Évora en crisis por el bajo precio de venta de las cosechas

Guamúchil, Sinaloa.- Cacahuateros de la Región del Évora se encuentran desmotivados por la mala racha que están pasando por falta de lluvias y en la actualidad su mayor preocupación es el precio de la cosecha. Paciano Mojardín, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Cacahuate, informó que hasta el momento se les ha comentado que el kilo de cacahuate costará 15 pesos con 50 centavos, solo un peso más que el año pasado, lo que les deja en claro que no obtendrán buenos resultados.

Frente a este panorama poco prometedor, Paciano Mojardín informó que las posibilidades de recuperar la inversión económica destinada para la cosecha este año son casi nulas, inclusive expuso que en la actualidad enfrentan un temporal con peores resultados que en el año 2020, “va a ser un año pésimo, si el año pasado fue malo, este va a ser peor”, aseguró.

Aclaró que el bajo costo y la falta de lluvias jugaron en su contra, de tal manera que no se logró una buena producción, y en casos extremos comentó que existen algunos lotes en donde la cosecha no logró desarrollarse, por lo que los campesinos no tendrán la oportunidad de levantar la siembra.

Se prevén grandes pérdidas para los cacahuateros, que aseguran en la actualidad ya nada puede salvarlos. Con decepción Paciano Mojardín señaló que ante el abandono de la naturaleza y el Gobierno muchos campesinos se encuentran desesperados y con bajas expectativas sobre próximos años, por lo que consideran que lo mejor es retirarse y dejar de invertir en cosecha, ya que dedican una gran cantidad de tiempo y dinero en la siembra que desgraciadamente no les ha dejado ganancias.

“Ya hemos platicado con un grupo de compañeros y todos coincidimos en que no tiene sentido estar trabajando un cultivo que no recibe apoyo del Gobierno ni para la producción ni para la comercialización. Y si el Gobierno nos deja solos y si la naturaleza nos trata mal, nosotros qué futuro tenemos”, señaló. Asimismo, comentó que desde hace casi seis años no reciben apoyos de parte del Gobierno, lo que les deja una expectativa muy crítica. Ante ello, aseguró que su única salvación es que los apoyos y créditos regresen.