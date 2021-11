Caleb Plant reaparece en redes tras perder contra Canelo: "Volveré a ser campeón"

Estados unidos.- Caleb Plant, último rival del púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se manifestó en las redes sociales después de perder en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división supermediano.

Después de llegar a la contienda con un récord de victorias de 21-0-0-12 (por vía del KO), el boxeador estadounidense cayó por primera ocasión sobre el tapiz y a la vez conoció el camino de la derrota en su carrera profesional tras ser noqueado por el "Canelo" en el onceavo round.

Pese a que empezó a equilibrar el ritmo de la pelea a partir del sexto episodio nada pudo hacer ante los remates certeros del tapatío, mismos que sirvieron para que fuera derribado por dos ocasiones en el undécimo round, perdieron su antes campeonato de la FIB y la posibilidad de unifircar los títulos de todas las organizaciones libra por libra.

Horas después de caer en la batalla se informó que Caleb Plant fue llevado al hospital para evitar algún tema de riesgo, derivado de los golpes que sufrió arriba del cuadrilátero, siendo llevado al establecimiento del University Medical Center de Las Vegas, sitio donde pasó la noche.

Caleb Plant boxeando contra Canelo

AP

Leer más: "Pon música de Mana!", Canelo previo a pelear vs Caleb Plant

Tras ser valorado por los médicos el pugilista de las Barras y las Estrellas fue dado de alta sin mayor problema. Tiempo después, ya con la cabeza fría, hizo saber en sus cuentas oficiales que regresará más fuerte al box para volver a proclamarse campeón del mundo.

"He sometido la mayor parte del mundo a mi voluntad y lo he hecho con nada más que pasión y habilidad. Demostré que pertenezco al más alto nivel y volveré a ser campeón del mundo. Nunca he tenido miedo de ir a lo grande o salir con mi escudo", refirió en un largo mensaje, demostrando su gratitud a la afición que estuvo con él en el trayecto de la pelea por los títulos de las 168 libras.

Tuit de Caleb Plant en redes sociales

Twitter Caleb Plant

CAMPEÓN INDISCUTIBLE

Saúl "Canelo" Álvarez se convirtió en el primer mexicano en ganar los cuatro títulos del peso supermediano. Conquistó la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el cetro que hizo falta para que fuera campeón indiscutible de la CMB, AMB, OMB y la FIB, libra por libra.