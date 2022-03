Calor aumenta la aparición de plagas en cultivos en Sinaloa, advierte Cesavesin 

"Estamos entrando ahorita ya a las épocas que va a la alza, empieza a entrar el calor y se empiezan a venir algunas plagas, pero hasta el momento no hay una que esté causando problemas. Todas las juntas están liberando insectos benéficos, la mayoría de ellas para contrarrestar este problema", reiteró el presidente de Cesavesin.

Celebró, que actualmente no se cuente con una plaga que amenace de manera significativa las platas en las tierras agrícolas en la entidad, ya que la presencia que se tiene está controlada hasta el momento, pero a su parecer se requiere seguir con los trabajos de cuidado para evitar que pueda presentarse un repunte.

