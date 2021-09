¡Camarones a la vista! Altamar se llena de pescadores de Ahome que salieron a bordo llenos de esperanza

Los Mochis, Sinaloa.- Entre la nostalgia y la incertidumbre, pero también con toda la confianza puesta en el horizonte, pescadores de altamar de Ahome se despidieron de sus familias para irse aguas adentro con el fin de buscar un montón de camarones.

Una vez que se levantó la veda para el crustáceo de este grupo de pescadores, niños, jóvenes y adultos, en su mayoría del puerto, se juntaron desde temprano en el muelle de Topolobampo para despedir a sus seres queridos, quienes desde meses atrás se prepararon a como pudieron para estar listos y levantar anclas desde antier para estar, a las 6:00 horas de ayer, en las profundas aguas del mar para capturar camarón, el producto que mejores ganancias les deja, pero también por el que más sufren cuando no hay.

Las familias, junto a sus amados pescadores en la despedida. Foto: Debate

Topan con la lluvia

Así, pescadores ribereños y de altamar de todo el litoral del Pacífico sinaloense se encuentran ya inmersos en la chamba más esperada del año, la que puede ayudarles a mitigar un poco las carencias de sus familias si alcanzan las expectativas de captura.

Sin embargo, para los primeros que salieron al mar, los de bahía, el mal tiempo y sus lluvias de los últimos días los han puesto en jaque, pues no pueden salir a pescar, y si lo hacen apenas cosechan un promedio de entre 30 a 40 kilogramos de camarón en cada una de las seis pangas que lograron salir este año de la Cooperativa Pesquera Eustaquio Urías, contó la jefa de grupo, Francisca Area Vega.

Marina checa cada detalle de la embarcación que sale a altamar. Foto: Debate

Se quedan

Pero mientras el lunes por la tarde-noche pescadores que sí pudieron arreglar sus embarcaciones mayores, ponerles diésel, juntar provisiones y todo la documentación que pedía Capitanía de Puerto se despedían de sus familias con un montón de fe de lograr la mejor de las cosechas de camarón para alcanzar días de bonanza y respiro económico, Jesús López Contreras, capitán de Puerto en Topolobampo, aseguró que 37 barcos no salieron a la captura del crustáceo porque no han tramitado su despacho, es decir, no entregaron su documentación que acredite que ya pueden salir a la captura de camarón.

El 14 de septiembre se levantó la veda para la captura de camarón en la zona de bahía, mientras que para altamar fue ayer, a las 6:00 horas.